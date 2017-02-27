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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6631663266336634

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 216
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
23
28-29
73%
158
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Є ще ті, хто досі не зрозумів, що треба було

олени замедленного действия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В популярной рыночной обменке поставили .45, но Приват в эти цифры не верит и держит .409. Не глянул правда почем набирают - настолько удивился увидев .45.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:Є ще ті, хто досі не зрозумів, що треба було

олени замедленного действия.


Теоретически еще где-то пол года курс должны держать низким. Хотя судя по тренду, к новому году можем и на 30 сходить, но это можно считать как незначительные отклонения :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:46

  striped написав:В популярной рыночной обменке поставили .45, но Приват в эти цифры не верит и держит .409. Не глянул правда почем набирают - настолько удивился увидев .45.

Думаю Приват вообще на рынок не ходит, ему продукты домой приносят. А представьте насколько бы удивился Сбер, продающий по .32 :)
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42

  Danik написав:м.героев днепра 28.32/28.40

Рада 28.3
Не усереднявся.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.10.2020..........26.10.2020
дата розрахунку.............22.10.2020...........23.10.2020
Євро................................33,4106................33,549...+0.41%
Долар США.....................28,265.................28,2911...+0.09%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия с очень узким спредом 1.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. После получаса стабильности концепция поменялась, уверенно пошли вниз, на пару часов отставая от начавшегося снижения доллара в мире. За следующие полчаса опустились на 3.5 копейки, вернувшись на уровень закрытия. Котировки растущего в мире евро тоже откатились, но остались выше открытия. Похоже, сегодня у нас своя свадьба, наши движения динамичней.
Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Перед обедом выросли на копейку. После обеда выросли на 2 копейки. Похоже, что этот рост происходил уже без серьезных оборотов. Динамика сегодня не слишком существенная, но график намекает на давно забытый пятничный синдром, когда игроки накануне выходных старались войти в «старый надежный доллар» (с). Информационный фон способствует.
Официальный курс встретили котировками 28.3000 - 28.3150. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки выше вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 24.8925 (+5) +340
2018 - 28.1494 (+6) +15

2017 - 26.5768 (+4)
2016 - 25.6628 (-4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:48

Курсы доллара (ПОВ, опт) 16-30:

Харьков 28.42 - 28.45 (утром 28.37 - 28.41)
диапазон курсов: 28.40..28.42 - 28.45..28.47

Чернигов 28.37 - 28.47 (28.37 - 28.48)
Сумы 28.30 - 28.45 (28.30 - 28.40)
Полтава 28.38 - 28.45 (28.33 - 28.43)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:53

  simeiz1963 написав:Patrick Здравствуйте Patrick!Как с Вами связаться в личку? Нужна Ваша консультация.Мне Вас порекомендовал Г-н xoljva.

Здравствуйте. Вы можете написать мне в личку. Но по правде говоря консультант из меня так себе.

Всем хороших выходных!
Patrick
 
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