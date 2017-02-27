олени замедленного действия.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В популярной рыночной обменке поставили .45, но Приват в эти цифры не верит и держит .409. Не глянул правда почем набирают - настолько удивился увидев .45.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:37
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:46
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.10.2020..........26.10.2020
дата розрахунку.............22.10.2020...........23.10.2020
Євро................................33,4106................33,549...+0.41%
Долар США.....................28,265.................28,2911...+0.09%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия с очень узким спредом 1.5 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. После получаса стабильности концепция поменялась, уверенно пошли вниз, на пару часов отставая от начавшегося снижения доллара в мире. За следующие полчаса опустились на 3.5 копейки, вернувшись на уровень закрытия. Котировки растущего в мире евро тоже откатились, но остались выше открытия. Похоже, сегодня у нас своя свадьба, наши движения динамичней.
Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Перед обедом выросли на копейку. После обеда выросли на 2 копейки. Похоже, что этот рост происходил уже без серьезных оборотов. Динамика сегодня не слишком существенная, но график намекает на давно забытый пятничный синдром, когда игроки накануне выходных старались войти в «старый надежный доллар» (с). Информационный фон способствует.
Официальный курс встретили котировками 28.3000 - 28.3150. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки выше вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 24.8925 (+5) +340
2018 - 28.1494 (+6) +15
2017 - 26.5768 (+4)
2016 - 25.6628 (-4)
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:48
Курсы доллара (ПОВ, опт) 16-30:
Харьков 28.42 - 28.45 (утром 28.37 - 28.41)
диапазон курсов: 28.40..28.42 - 28.45..28.47
Чернигов 28.37 - 28.47 (28.37 - 28.48)
Сумы 28.30 - 28.45 (28.30 - 28.40)
Полтава 28.38 - 28.45 (28.33 - 28.43)
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:53
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