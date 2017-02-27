simeiz1963 написав:Patrick Здравствуйте Patrick!Как с Вами связаться в личку? Нужна Ваша консультация.Мне Вас порекомендовал Г-н xoljva.
Здравствуйте. Вы можете написать мне в личку. Но по правде говоря консультант из меня так себе.
Всем хороших выходных!
Здравствуйте господа Patrick и simeiz1963. Он не может написать Вам в личку. пункт 6.4 правил форума. 6.4. Відправка приватних повідомлень доступна користувачам, які мають на Форумі 10 та більше повідомлень. Остается написать еще 9 полезных для форума сообщений.
Не ужесточайте критерий. У некоторых здесь и на сотню десяти полезных не наберешь.
И почти по теме:
Здесь промелькнули чьи-то слезы на тему всеобщего "зубожіння" за последние годы, которое доказывалось падением оборота у валютчиков. Не знаю, что сами валютчики об этом думают, но замечу, что злочинные папередники теперешней зелени подложили большую свинью обменкам, сделав возможным конвертацию онлайн, да и не к ночи и не к выборам помянутые зеленые тоже ничего не сделали в их защиту.
Так что заключения об изменении уровня жизни, основанные на обротах валютчиков, говоря научным языком, методологически не верны.