simeiz1963 написав:Patrick Здравствуйте Patrick!Как с Вами связаться в личку? Нужна Ваша консультация.Мне Вас порекомендовал Г-н xoljva.
Здравствуйте. Вы можете написать мне в личку. Но по правде говоря консультант из меня так себе.
Всем хороших выходных!
Здравствуйте господа Patrick и simeiz1963. Он не может написать Вам в личку. пункт 6.4 правил форума. 6.4. Відправка приватних повідомлень доступна користувачам, які мають на Форумі 10 та більше повідомлень. Остается написать еще 9 полезных для форума сообщений.
Не ужесточайте критерий. У некоторых здесь и на сотню десяти полезных не наберешь.
И почти по теме:
Здесь промелькнули чьи-то слезы на тему всеобщего "зубожіння" за последние годы, которое доказывалось падением оборота у валютчиков. Не знаю, что сами валютчики об этом думают, но замечу, что злочинные папередники теперешней зелени подложили большую свинью обменкам, сделав возможным конвертацию онлайн, да и не к ночи и не к выборам помянутые зеленые тоже ничего не сделали в их защиту.
Так что заключения об изменении уровня жизни, основанные на обротах валютчиков, говоря научным языком, методологически не верны.
headshaker написав:Не знаю, что сами валютчики об этом думают, но замечу, что злочинные папередники теперешней зелени подложили большую свинью обменкам, сделав возможным конвертацию онлайн
а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?
Для данной конвертации нужно оформлять два счета - грн. и долл. и все равно физически идти в банк за баксами. То же самое можно сделать просто купив доллары в банке являясь практически инкогнито, без оформления счетов итд.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Ну, перебросились из гривны в доллар, сумма, на самом деле, не особо выдающаяся - порядка 5.6 млн вечнозеленых. В итоге их баланс (валютные + гривневые) вернулся к состоянию на вторник.
Но, на самом деле, исход из гривны таки призамедлился, сравнивая со средне-недельным за год или за сентябрь. И это - лишнее подтверждение того, что нерезы не являются основным драйвером курсового движения.