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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6633663466356636>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:41

  Игорь написав:
  Patrick написав:
  simeiz1963 написав:Patrick Здравствуйте Patrick!Как с Вами связаться в личку? Нужна Ваша консультация.Мне Вас порекомендовал Г-н xoljva.

Здравствуйте. Вы можете написать мне в личку. Но по правде говоря консультант из меня так себе.

Всем хороших выходных!

Здравствуйте господа Patrick и simeiz1963. Он не может написать Вам в личку. пункт 6.4 правил форума.
6.4. Відправка приватних повідомлень доступна користувачам, які мають на Форумі 10 та більше повідомлень.
Остается написать еще 9 полезных для форума сообщений.


Не ужесточайте критерий.
У некоторых здесь и на сотню десяти полезных не наберешь. :D


И почти по теме:

Здесь промелькнули чьи-то слезы на тему всеобщего "зубожіння" за последние годы, которое доказывалось падением оборота у валютчиков. Не знаю, что сами валютчики об этом думают, но замечу, что злочинные папередники теперешней зелени подложили большую свинью обменкам, сделав возможным конвертацию онлайн, да и не к ночи и не к выборам помянутые зеленые тоже ничего не сделали в их защиту.

Так что заключения об изменении уровня жизни, основанные на обротах валютчиков, говоря научным языком, методологически не верны.


Всем хороших выходных!
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:08

  headshaker написав:Не знаю, что сами валютчики об этом думают, но замечу, что злочинные папередники теперешней зелени подложили большую свинью обменкам, сделав возможным конвертацию онлайн


а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:22

  Амвросий написав:
  headshaker написав:Не знаю, что сами валютчики об этом думают, но замечу, что злочинные папередники теперешней зелени подложили большую свинью обменкам, сделав возможным конвертацию онлайн


а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?


Все зависит от точки зрения. Возможные варианты ответа:
  • (для многих) ни чем
  • (для обменок) падением оборотов
  • (для обладателей серого нала) раскрытием финансовых деталей
  • (потенциально, для всех) введением налога на доход с обмена задним числом :D

Я, кстати, и не говорил, что она плоха.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:37

  simeiz1963 написав:Как с Вами связаться в личку? Нужна Ваша консультация.Мне Вас порекомендовал Г-н xoljva.
Вы из Симеиза?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:38

  Амвросий написав:
  headshaker написав:Не знаю, что сами валютчики об этом думают, но замечу, что злочинные папередники теперешней зелени подложили большую свинью обменкам, сделав возможным конвертацию онлайн


а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?

Для данной конвертации нужно оформлять два счета - грн. и долл. и все равно физически идти в банк за баксами. То же самое можно сделать просто купив доллары в банке являясь практически инкогнито, без оформления счетов итд.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:16

  Амвросий написав:
  headshaker написав:Не знаю, что сами валютчики об этом думают, но замечу, что злочинные папередники теперешней зелени подложили большую свинью обменкам, сделав возможным конвертацию онлайн


а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?

В Польщі є онлайн обмінки типу kantor.pl і валюта ходить між ним і банком чи не за дурно, або за чисто символічні ціну. Комісія обмінки 0.4%.
І живі вуличні обмінки.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:22

ОВДП в валюті та нерезиденти


Вітаюсь совсіма!

Якось ніхто не надрукував, та це цікавина :!:
Якось нерезиденти подвоїли за останню добу доларові ОВДП! :idea:

Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:42

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

Якось ніхто не надрукував, та це цікавина :!:
Якось нерезиденти подвоїли за останню добу доларові ОВДП! :idea:

Зображення

ВО

Хай щастить!


Ну, перебросились из гривны в доллар, сумма, на самом деле, не особо выдающаяся - порядка 5.6 млн вечнозеленых. В итоге их баланс (валютные + гривневые) вернулся к состоянию на вторник.

Но, на самом деле, исход из гривны таки призамедлился, сравнивая со средне-недельным за год или за сентябрь. И это - лишнее подтверждение того, что нерезы не являются основным драйвером курсового движения.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:43

asti Да жил там.Сейчас нет.
simeiz1963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:46

Отсутствие результатов интервенций за неделю

За прошедшую неделю 19-23.10.2020 НБУ ничего не покупал и ничего не продавал.
Учитывая мизерные объемы за прошлые недели, можно утверждать, что рынок уже 3 недели находится в балансе. Трудно припомнить столь длительный боковик. Естественные плавные колебания курса за этот период уложились в диапазон 20 копеек.
Примечательно, что это всего вторая неделя в этом году и третья за всю историю интервенций в нынешнем формате (с 18 года), когда регулятор не появлялся на МБ.

Чистая покупка с начала года составила 925.3 млн.

ЗЫ НБУ трудится допоздна, данные появились много позже 18 часов :)
Сибарит
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