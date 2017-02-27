RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6633663466356636

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:11

  headshaker написав:
  Амвросий написав:а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?


Все зависит от точки зрения. Возможные варианты ответа:
  • (для многих) ни чем
  • (для обменок) падением оборотов
  • (для обладателей серого нала) раскрытием финансовых деталей
  • (потенциально, для всех) введением налога на доход с обмена задним числом :D

Я, кстати, и не говорил, что она плоха.


Свобода распоряжаться деньгами - покупать товары на свое усмотрение и менять их на что попало - доживает свои последние годы. 3-5 лет и всё. Дальше цифровые деньги. А в цифровые деньги закладывается код их целевого назначения. Можно заложить код "только на жратву отечественного производства и обувь фабрики Скороход", "не более 3-х бутылок водки и 3-х фанфурей одеколона", "не подлежит обмену на другие цифровые валюты других стран" и т.д.
Профессия менялы отомрет. Обменки перепрофилируют в наливайки.
Единственное, что может изменить эту ситуацию, так это единая цифровая валюта мира, мировой центробанк и Новый мировой порядок. Но это уже совсем другая история.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8485
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:22

  greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»

https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770


Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.
:)

Зображення
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 833
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:38

  andrein написав:
  greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»

https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770


Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.
:)


Если брать стоимость многих местных продуктов у нас на базаре, а в Америке в супермаркете, то соотношение будет $1 = 2грн - 4грн.
Сезонно гривна даже может быть с долларом в паритете или даже сильнее.
Например, в прошлое воскресенье видел яблоки по 5 грн. кг. $5 за кг яблок в Америке это норма, может быть и больше. Так что не такая уж гривна и хилая. А если учесть вкусовые качества продуктов питания, то в Украине жратвенный рай.
Послушайте Алекса Брежнева. Он сейчас в Одессе не может отожраться и остановиться. Ему тут все вкусно, после 20-ти лет чужбинушки. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8485
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:45

  andrein написав:
  greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»

https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770


Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.


В таком случае коммуналка трешки с ЦО будет обходится в $2000-$3000 за год.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9016
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:52

  Libo написав: А если учесть вкусовые качества продуктов питания, то в Украине жратвенный рай.


Чесно говоря мне в штатах продукты понравились больше, чем дома. Особенно кошерные.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 833
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:54

  Zebra написав:В таком случае коммуналка трешки с ЦО будет обходится в $2000-$3000 за год.


Коммуналка трешки в Нью-Йорке и в других мегаполисах в многоквартирном доме с разными сервисами, консьержами и бассейнами будет обходиться минимум в тыщу баксов в месяц. ТВ+интернет будет еще $200. Иногда еще берут за паркоместо $150-200.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8485
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 01:05

  andrein написав:Чесно говоря мне в штатах продукты понравились больше, чем дома. Особенно кошерные.


Смотря какие. Свежие лобстеры и аризонские стейки из мраморной говядины может и вкуснее. Но ты ими больше 3-х дней не пропитаешься. Затошнит. А вот шкварочки, да с картошечкой, да с огурчиками, помидорчиками и грибочками из бочки, да потом полирнуться кровяночкой и сальцом, а на десерт вареники с вишнями и медом, да все это прослаивать стопкой 80-ти градусной из вишни, то об этом там и не мечтай. А наш организм требует это каждый день. У нас совершенно другая генетика питания. Каждому своё. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8485
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6633663466356636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2011, 2012, 2013
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20124 2569679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 21:15
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 128556
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1664780
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.