Додано: Суб 24 жов, 2020 00:38

andrein написав: greenozon написав: МВФ підрахував реальний курс гривні до долара

У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»



https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770 МВФ підрахував реальний курс гривні до долараУ 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»



Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.

Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.

Если брать стоимость многих местных продуктов у нас на базаре, а в Америке в супермаркете, то соотношение будет $1 = 2грн - 4грн.Сезонно гривна даже может быть с долларом в паритете или даже сильнее.Например, в прошлое воскресенье видел яблоки по 5 грн. кг. $5 за кг яблок в Америке это норма, может быть и больше. Так что не такая уж гривна и хилая. А если учесть вкусовые качества продуктов питания, то в Украине жратвенный рай.Послушайте Алекса Брежнева. Он сейчас в Одессе не может отожраться и остановиться. Ему тут все вкусно, после 20-ти лет чужбинушки.