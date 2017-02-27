Амвросий написав:а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?
Все зависит от точки зрения. Возможные варианты ответа:
(для многих) ни чем
(для обменок) падением оборотов
(для обладателей серого нала) раскрытием финансовых деталей
(потенциально, для всех) введением налога на доход с обмена задним числом
Я, кстати, и не говорил, что она плоха.
Свобода распоряжаться деньгами - покупать товары на свое усмотрение и менять их на что попало - доживает свои последние годы. 3-5 лет и всё. Дальше цифровые деньги. А в цифровые деньги закладывается код их целевого назначения. Можно заложить код "только на жратву отечественного производства и обувь фабрики Скороход", "не более 3-х бутылок водки и 3-х фанфурей одеколона", "не подлежит обмену на другие цифровые валюты других стран" и т.д. Профессия менялы отомрет. Обменки перепрофилируют в наливайки. Единственное, что может изменить эту ситуацию, так это единая цифровая валюта мира, мировой центробанк и Новый мировой порядок. Но это уже совсем другая история.
greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.
Если брать стоимость многих местных продуктов у нас на базаре, а в Америке в супермаркете, то соотношение будет $1 = 2грн - 4грн. Сезонно гривна даже может быть с долларом в паритете или даже сильнее. Например, в прошлое воскресенье видел яблоки по 5 грн. кг. $5 за кг яблок в Америке это норма, может быть и больше. Так что не такая уж гривна и хилая. А если учесть вкусовые качества продуктов питания, то в Украине жратвенный рай. Послушайте Алекса Брежнева. Он сейчас в Одессе не может отожраться и остановиться. Ему тут все вкусно, после 20-ти лет чужбинушки.
greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
Zebra написав:В таком случае коммуналка трешки с ЦО будет обходится в $2000-$3000 за год.
Коммуналка трешки в Нью-Йорке и в других мегаполисах в многоквартирном доме с разными сервисами, консьержами и бассейнами будет обходиться минимум в тыщу баксов в месяц. ТВ+интернет будет еще $200. Иногда еще берут за паркоместо $150-200.
andrein написав:Чесно говоря мне в штатах продукты понравились больше, чем дома. Особенно кошерные.
Смотря какие. Свежие лобстеры и аризонские стейки из мраморной говядины может и вкуснее. Но ты ими больше 3-х дней не пропитаешься. Затошнит. А вот шкварочки, да с картошечкой, да с огурчиками, помидорчиками и грибочками из бочки, да потом полирнуться кровяночкой и сальцом, а на десерт вареники с вишнями и медом, да все это прослаивать стопкой 80-ти градусной из вишни, то об этом там и не мечтай. А наш организм требует это каждый день. У нас совершенно другая генетика питания. Каждому своё.
Libo Угу, только об этом забыл По официальным сведениям американского Бюро статистики, до уплаты налогов средняя зарплата в Нью-Йорке в 2020 году составляет 75,4 тысяч долларов в год (около 6,3 тысяч долларов в месяц). Недельная ставка равняется 1 450 долларам. Напомнить среднюю зарплату в Киеве например ?
75stasstas75 написав:Libo Угу, только об этом забыл По официальным сведениям американского Бюро статистики, до уплаты налогов средняя зарплата в Нью-Йорке в 2020 году составляет 75,4 тысяч долларов в год (около 6,3 тысяч долларов в месяц). Недельная ставка равняется 1 450 долларам. Напомнить среднюю зарплату в Киеве например ?
The median monthly rent fell to $2,990 in Manhattan, down 7.8 percent; $2,599 in Brooklyn, down 2.5 percent; and $2,200 in Queens, down 2.2 percent.
До податків 6 тис після нехай 4 тис з них 2 тис за оренду і за дві шикуй
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".