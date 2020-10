Додано: Суб 24 жов, 2020 04:37

75stasstas75 написав: Libo

Угу, только об этом забыл

По официальным сведениям американского Бюро статистики, до уплаты налогов средняя зарплата в Нью-Йорке в 2020 году составляет 75,4 тысяч долларов в год (около 6,3 тысяч долларов в месяц). Недельная ставка равняется 1 450 долларам.

Напомнить среднюю зарплату в Киеве например ? Угу, только об этом забылПо официальным сведениям американского Бюро статистики, до уплаты налогов средняя зарплата в Нью-Йорке в 2020 году составляет 75,4 тысяч долларов в год (около 6,3 тысяч долларов в месяц). Недельная ставка равняется 1 450 долларам.Напомнить среднюю зарплату в Киеве например ?

The median monthly rent fell to $2,990 in Manhattan, down 7.8 percent; $2,599 in Brooklyn, down 2.5 percent; and $2,200 in Queens, down 2.2 percent.До податків 6 тис після нехай 4 тис з них 2 тис за оренду і за дві шикуй