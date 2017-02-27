У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:53
МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
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Додано: Суб 24 жов, 2020 00:11
Свобода распоряжаться деньгами - покупать товары на свое усмотрение и менять их на что попало - доживает свои последние годы. 3-5 лет и всё. Дальше цифровые деньги. А в цифровые деньги закладывается код их целевого назначения. Можно заложить код "только на жратву отечественного производства и обувь фабрики Скороход", "не более 3-х бутылок водки и 3-х фанфурей одеколона", "не подлежит обмену на другие цифровые валюты других стран" и т.д.
Профессия менялы отомрет. Обменки перепрофилируют в наливайки.
Единственное, что может изменить эту ситуацию, так это единая цифровая валюта мира, мировой центробанк и Новый мировой порядок. Но это уже совсем другая история.
Додано: Суб 24 жов, 2020 00:22
Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.
Додано: Суб 24 жов, 2020 00:45
В таком случае коммуналка трешки с ЦО будет обходится в $2000-$3000 за год.
Додано: Суб 24 жов, 2020 07:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну вот и без трех-пяти минут полтинник в харьковских обменках. Опять. Или снова.
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