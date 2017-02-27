МВФ підрахував реальний курс гривні до долара У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
Амвросий написав:а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?
Все зависит от точки зрения. Возможные варианты ответа:
(для многих) ни чем
(для обменок) падением оборотов
(для обладателей серого нала) раскрытием финансовых деталей
(потенциально, для всех) введением налога на доход с обмена задним числом
Я, кстати, и не говорил, что она плоха.
Свобода распоряжаться деньгами - покупать товары на свое усмотрение и менять их на что попало - доживает свои последние годы. 3-5 лет и всё. Дальше цифровые деньги. А в цифровые деньги закладывается код их целевого назначения. Можно заложить код "только на жратву отечественного производства и обувь фабрики Скороход", "не более 3-х бутылок водки и 3-х фанфурей одеколона", "не подлежит обмену на другие цифровые валюты других стран" и т.д. Профессия менялы отомрет. Обменки перепрофилируют в наливайки. Единственное, что может изменить эту ситуацию, так это единая цифровая валюта мира, мировой центробанк и Новый мировой порядок. Но это уже совсем другая история.
greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
Та да, МВФ, он посчитает. У нас отрицательное сальдо при 28, при 7 за доллар даже местные хлебзаводы остановятся, ибо катать к нам хлебобулочные из Германии выйдет дешевле. Кассир в супермаркете будет получать на руки тысячу евро, а цены на недвигу превзойдут прайсы 2008-го года.
greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
Та да, МВФ, он посчитает. У нас отрицательное сальдо при 28, при 7 за доллар даже местные хлебзаводы остановятся, ибо катать к нам хлебобулочные из Германии выйдет дешевле. Кассир в супермаркете будет получать на руки тысячу евро, а цены на недвигу превзойдут прайсы 2008-го года.
Предлагаю вернуть долги Украины МВФ в гривнах по их курсу......
Що Ви вже зпоскудили. Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!