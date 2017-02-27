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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6633663466356636

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:53

МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»

https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:11

  headshaker написав:
  Амвросий написав:а чем плоха конвертация онлайн, кроме того что курс не очень выгодный?


Все зависит от точки зрения. Возможные варианты ответа:
  • (для многих) ни чем
  • (для обменок) падением оборотов
  • (для обладателей серого нала) раскрытием финансовых деталей
  • (потенциально, для всех) введением налога на доход с обмена задним числом :D

Я, кстати, и не говорил, что она плоха.


Свобода распоряжаться деньгами - покупать товары на свое усмотрение и менять их на что попало - доживает свои последние годы. 3-5 лет и всё. Дальше цифровые деньги. А в цифровые деньги закладывается код их целевого назначения. Можно заложить код "только на жратву отечественного производства и обувь фабрики Скороход", "не более 3-х бутылок водки и 3-х фанфурей одеколона", "не подлежит обмену на другие цифровые валюты других стран" и т.д.
Профессия менялы отомрет. Обменки перепрофилируют в наливайки.
Единственное, что может изменить эту ситуацию, так это единая цифровая валюта мира, мировой центробанк и Новый мировой порядок. Но это уже совсем другая история.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:22

  greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»

https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770


Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.
:)

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andrein
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:45

  andrein написав:
  greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»

https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770


Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.


В таком случае коммуналка трешки с ЦО будет обходится в $2000-$3000 за год.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 07:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну вот и без трех-пяти минут полтинник в харьковских обменках. Опять. Или снова.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:50

  greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»

https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770

Та да, МВФ, он посчитает.
У нас отрицательное сальдо при 28, при 7 за доллар даже местные хлебзаводы остановятся, ибо катать к нам хлебобулочные из Германии выйдет дешевле.
Кассир в супермаркете будет получать на руки тысячу евро, а цены на недвигу превзойдут прайсы 2008-го года.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:03

  antey1969 написав:
  greenozon написав:МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»

https://minfin.com.ua/ua/2020/10/19/54266770

Та да, МВФ, он посчитает.
У нас отрицательное сальдо при 28, при 7 за доллар даже местные хлебзаводы остановятся, ибо катать к нам хлебобулочные из Германии выйдет дешевле.
Кассир в супермаркете будет получать на руки тысячу евро, а цены на недвигу превзойдут прайсы 2008-го года.



Предлагаю вернуть долги Украины МВФ в гривнах по их курсу......
:mrgreen:
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

м. героев днепра 28.34/28.42
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:11

  komant733 написав:Предлагаю вернуть долги Украины МВФ в гривнах по их курсу......
:mrgreen:

Фраза месяца :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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