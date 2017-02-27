У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 23:53
МВФ підрахував реальний курс гривні до долара
У 2020 році курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$. Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ «Перспективи світової економіки»
+50грн !
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Додано: Суб 24 жов, 2020 00:11
Свобода распоряжаться деньгами - покупать товары на свое усмотрение и менять их на что попало - доживает свои последние годы. 3-5 лет и всё. Дальше цифровые деньги. А в цифровые деньги закладывается код их целевого назначения. Можно заложить код "только на жратву отечественного производства и обувь фабрики Скороход", "не более 3-х бутылок водки и 3-х фанфурей одеколона", "не подлежит обмену на другие цифровые валюты других стран" и т.д.
Профессия менялы отомрет. Обменки перепрофилируют в наливайки.
Единственное, что может изменить эту ситуацию, так это единая цифровая валюта мира, мировой центробанк и Новый мировой порядок. Но это уже совсем другая история.
Додано: Суб 24 жов, 2020 00:22
Напомним, по индексу "Биг-Мака" доллар в Украине должен стоить 10,33 грн.
Додано: Суб 24 жов, 2020 00:45
В таком случае коммуналка трешки с ЦО будет обходится в $2000-$3000 за год.
Додано: Суб 24 жов, 2020 07:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну вот и без трех-пяти минут полтинник в харьковских обменках. Опять. Или снова.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 24 жов, 2020 10:50
Та да, МВФ, он посчитает.
У нас отрицательное сальдо при 28, при 7 за доллар даже местные хлебзаводы остановятся, ибо катать к нам хлебобулочные из Германии выйдет дешевле.
Кассир в супермаркете будет получать на руки тысячу евро, а цены на недвигу превзойдут прайсы 2008-го года.
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:03
Предлагаю вернуть долги Украины МВФ в гривнах по их курсу......
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
м. героев днепра 28.34/28.42
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:11
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48050 ... nfografika
Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020 (інфографіка)Національна валюта в Україні – гривня – з’явилася у вересні 1996 року. Спочатку вона була досить міцною, і офіційний курс гривні до долара був на рівні 1,8 грн/дол. Але протягом 24 років вона пережила серйозні зміни – найбільш серйозною девальвація була в 1998, 2008 і 2014 роках.
Исходя из инфографики доллар как раз сравнительно меньше подорожал.
В этом свете подсчеты МВФ насчет "реального" курса гривны - обычная клоунада.
Самые лучшие индикаторы - сальдо внешнеторгового баланса (2019 г. минус 12.5 млрд.дол.),
ну и соотношение цена - качество товаров.
В покупательной способности есть нюансы.
Например, есть трешовые сардельки , нечто напоминающее сыр,или нечто напоминающее масло.Все это расчитанное на наше нищее в основном население.
А есть, например, неплохая на мой взгляд продукция "органик милк" - молоко,сметана,творог и т.п., там 270 грам сметаны стоит около 40 грн., литр соответственно пересчитать если будет около 150 грн.
Есть еще такой нюанс как качество. Например, вчера покупал немецкий замок для блокиратора - 120 грн.,так это маленькое чудо, работающее как швейцарские часы.Перед этим был украинский (не китайский) заводской аналог вполне мощного украинского предприятия, не я его покупал,прослужил три месяца, все отваливалось по частях постепеннно,потом вообще перестал функционировать.Цена украинского - 75 грн.
Вопрос - лучше купить немецкий на 10 лет за 120 грн., или украинский на 3 месяца за 75 грн.
Аналогия с моей поездкой в Болгарию месяц назад, четыре звезды - с отдыхом, сладким как мед, цена вопроса -около 25 евро на человека с супер-питанием.
25 евро в прошлом году это было около 650 грн. Сейчас -около 850 грн.
Что за эти деньги на нашем побережье. Ночлежка наверное какая-то (так подозреваю, поскольку не был очень давно) и питание кукурузой с мивиной,образно говоря.
На бытовом уровне кажется, что евро должен у нас стоить не менее 38 грн. за 1 евро, а доллар - около 31-32 для начала.
Все эти их прогнозы про 28-29 были актуальны может быть еще чуть раньше, когда была надежды на восстановление экономики.
Сейчас при существующих раскладах видится только дальнейшая деградация экономики.
Чудо в виде какой -либу крупной программы с миллиардами долларов инвестиций во внимание не берем.
Никто их нам не даст при таких раскладах.
И еще дополню.
На ряду со сказанным :
Если посмотреть с другой стороны-Украина очень недооцененная страна.
За 30 лет тупого паразитирования на совдеповском наследстве ( все в основном ведь Союзовское - школы,бассейны,предпирятия, инфраструктура, сейчас в подавляющем большинстве либо колбасно-куриные цеха либо ТЦ с бутиками понастроили,ну т.е. сравнительно по мелочи) и паразитирования клановой верхушки вместе с обслугой
потенциал еще остался.
Румынская Лаура как ген.прокурор и еще с пару десятков таких как она, и был бы еще шанс на то,чтобы войти в клуб развитых стран, с ежемесячной средней в 1.5 евро.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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