Додано: Суб 24 жов, 2020 11:59

Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020 (інфографіка)Національна валюта в Україні – гривня – з’явилася у вересні 1996 року. Спочатку вона була досить міцною, і офіційний курс гривні до долара був на рівні 1,8 грн/дол. Але протягом 24 років вона пережила серйозні зміни – найбільш серйозною девальвація була в 1998, 2008 і 2014 роках.Исходя из инфографики доллар как раз сравнительно меньше подорожал.В этом свете подсчеты МВФ насчет "реального" курса гривны - обычная клоунада.Самые лучшие индикаторы - сальдо внешнеторгового баланса (2019 г. минус 12.5 млрд.дол.),ну и соотношение цена - качество товаров.В покупательной способности есть нюансы.Например, есть трешовые сардельки , нечто напоминающее сыр,или нечто напоминающее масло.Все это расчитанное на наше нищее в основном население.А есть, например, неплохая на мой взгляд продукция "органик милк" - молоко,сметана,творог и т.п., там 270 грам сметаны стоит около 40 грн., литр соответственно пересчитать если будет около 150 грн.Есть еще такой нюанс как качество. Например, вчера покупал немецкий замок для блокиратора - 120 грн.,так это маленькое чудо, работающее как швейцарские часы.Перед этим был украинский (не китайский) заводской аналог вполне мощного украинского предприятия, не я его покупал,прослужил три месяца, все отваливалось по частях постепеннно,потом вообще перестал функционировать.Цена украинского - 75 грн.Вопрос - лучше купить немецкий на 10 лет за 120 грн., или украинский на 3 месяца за 75 грн.Аналогия с моей поездкой в Болгарию месяц назад, четыре звезды - с отдыхом, сладким как мед, цена вопроса -около 25 евро на человека с супер-питанием.25 евро в прошлом году это было около 650 грн. Сейчас -около 850 грн.Что за эти деньги на нашем побережье. Ночлежка наверное какая-то (так подозреваю, поскольку не был очень давно) и питание кукурузой с мивиной,образно говоря.На бытовом уровне кажется, что евро должен у нас стоить не менее 38 грн. за 1 евро, а доллар - около 31-32 для начала.Все эти их прогнозы про 28-29 были актуальны может быть еще чуть раньше, когда была надежды на восстановление экономики.Сейчас при существующих раскладах видится только дальнейшая деградация экономики.Чудо в виде какой -либу крупной программы с миллиардами долларов инвестиций во внимание не берем.Никто их нам не даст при таких раскладах.И еще дополню.На ряду со сказанным :Если посмотреть с другой стороны-Украина очень недооцененная страна.За 30 лет тупого паразитирования на совдеповском наследстве ( все в основном ведь Союзовское - школы,бассейны,предпирятия, инфраструктура, сейчас в подавляющем большинстве либо колбасно-куриные цеха либо ТЦ с бутиками понастроили,ну т.е. сравнительно по мелочи) и паразитирования клановой верхушки вместе с обслугойпотенциал еще остался.Румынская Лаура как ген.прокурор и еще с пару десятков таких как она, и был бы еще шанс на то,чтобы войти в клуб развитых стран, с ежемесячной средней в 1.5 евро.