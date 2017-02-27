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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6634663566366637

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:около 850 грн.Что за эти деньги на нашем побережье. Ночлежка наверное какая-то (так подозреваю, поскольку не был очень давно) и питание кукурузой с мивиной,образно говоря.


Сколько ты будешь уже бредовые простыни строчить.Объективности в высерах просто ноль.Хоть и образно было сказано, но ночлежка с мивиной и кукурузой это 100 грн , а не 850.За 850 это смотря где будет приличный номер. а кое где и с полным питанием вложишься.Для инфы - я не ездил в этом году никуда, но инфа доступна.И ещё - перечисли бюджет 1000$в месяц. которого тебе не хватает, я посмотрю где ты зазвиздишь и расскажу тебе что вычеркнуть.бла бла блашница :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:13

Кучинелли
Потому, что у нас многие такие как ты,страна и живет хреново.
Бюджет у меня вот уже много лет гораздо выше среднеевропейского, причем благодаря активам, при том,что при корыте никогда не был,только собственная работа плюс немного везения.
1 тыс.дол. - это не хватает молодежи,ребятам и двечонкам,инфо про которых имею с первых рук так сказать
айти-сфера, начинающие, в основном все проедается, и собрать ни на норм.квартиру,ни на норм.авто просто нереально.Это цифры из жизни, реальные примеры.
Отсюда вывод 1 тыс.дол. в Украине при существующих расходах-мизер,до 2014-го это еще было деньгами,сейчас -только на проживание.
850 грн. в день с питанием -"смотря где", вот благодаря таким как ты и обидарют по полной на нашем побережье за то, что называется отдыхом по украински,сравнил Рыбаковку,или Коблево с курортами и отелями ,где немцы и англичане отдыхают,в нашем отеле их более половины было.
Блин, посмотри своими глазами, после своей Рыбаковки с тараканами съезди хоть раз в жизни,посмотри как европейские пенсионеры отдыхают.
850 грн. в день - это у меня в прошлом ( в прошлом 650 грн. в день из-за курса евро)и в этом году,буквально в начале сентября -четыре бассейна на территории, сауна бесплатная,вид на море, отель в парке, реальных четыре звезды,отдыхали во время моего пребывания представители двух десятков стран,пиво-вино-мороженное без ограничений, вкуснейшее питание, с одним минусом, не хватает силы воли остановиться и набираю стабильно 5 кг,после двух недель, потом тут обратно сбрасываю.

Может просто научишся себя уважать, глядишь по мере роста чувства собственного достоинства и страна станет европейской, и гривна - не карточным домиком.

А еще почитай - куда катится страна:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48075 ... yh-vyboriv

....Девальвація національної валюти продовжиться зі швидкістю 5-10 копійок на тиждень і до кінця 2020 року курс може досягти 29 – 29,5 грн/дол. Таку думку в коментарі кореспонденту УНН висловив економічний експерт Олексій Дорошенко....

Если этот тот Дорошенко -основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, то его мнение зыждется на реальных знаниях,он мониторит цены в торговых сетях, и анализирует тенденции.

Украина,страна по потенциалу ничуть не хуже западноевропейских стран, тридцать лет коту под хвост, а точнее отпахали на самую дорогую недвижимость Лондона, яхты и суперджеты кучки клановиков.А ты Рыбаковка,Коблево.Тебе реально говорю, мы имеем страну с нищенскими зарплатами большинства и с ценами, во всяком случае вполне сравнимыми с ценами некоторых европейских стран.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одно непонятно: долара напечатали огромное количество, а падает гривна.
Но всё же вангую, после выборов доллар просядет. Во всяком случае раньше так было.
Для меня приемлемый курс доллара для покупки не более 27.00.
Всё, что выше и задаром он не нужен.
Yuri_61
 
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