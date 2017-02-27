Додано: Суб 24 жов, 2020 13:13

Потому, что у нас многие такие как ты,страна и живет хреново.Бюджет у меня вот уже много лет гораздо выше среднеевропейского, причем благодаря активам, при том,что при корыте никогда не был,только собственная работа плюс немного везения.1 тыс.дол. - это не хватает молодежи,ребятам и двечонкам,инфо про которых имею с первых рук так сказатьайти-сфера, начинающие, в основном все проедается, и собрать ни на норм.квартиру,ни на норм.авто просто нереально.Это цифры из жизни, реальные примеры.Отсюда вывод 1 тыс.дол. в Украине при существующих расходах-мизер,до 2014-го это еще было деньгами,сейчас -только на проживание.850 грн. в день с питанием -"смотря где", вот благодаря таким как ты и обидарют по полной на нашем побережье за то, что называется отдыхом по украински,сравнил Рыбаковку,или Коблево с курортами и отелями ,где немцы и англичане отдыхают,в нашем отеле их более половины было.Блин, посмотри своими глазами, после своей Рыбаковки с тараканами съезди хоть раз в жизни,посмотри как европейские пенсионеры отдыхают.850 грн. в день - это у меня в прошлом ( в прошлом 650 грн. в день из-за курса евро)и в этом году,буквально в начале сентября -четыре бассейна на территории, сауна бесплатная,вид на море, отель в парке, реальных четыре звезды,отдыхали во время моего пребывания представители двух десятков стран,пиво-вино-мороженное без ограничений, вкуснейшее питание, с одним минусом, не хватает силы воли остановиться и набираю стабильно 5 кг,после двух недель, потом тут обратно сбрасываю.Может просто научишся себя уважать, глядишь по мере роста чувства собственного достоинства и страна станет европейской, и гривна - не карточным домиком.А еще почитай - куда катится страна:....Девальвація національної валюти продовжиться зі швидкістю 5-10 копійок на тиждень і до кінця 2020 року курс може досягти 29 – 29,5 грн/дол. Таку думку в коментарі кореспонденту УНН висловив економічний експерт Олексій Дорошенко....Если этот тот Дорошенко -основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, то его мнение зыждется на реальных знаниях,он мониторит цены в торговых сетях, и анализирует тенденции.Украина,страна по потенциалу ничуть не хуже западноевропейских стран, тридцать лет коту под хвост, а точнее отпахали на самую дорогую недвижимость Лондона, яхты и суперджеты кучки клановиков.А ты Рыбаковка,Коблево.Тебе реально говорю, мы имеем страну с нищенскими зарплатами большинства и с ценами, во всяком случае вполне сравнимыми с ценами некоторых европейских стран.