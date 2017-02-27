RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6635663666376638>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:около 850 грн.Что за эти деньги на нашем побережье. Ночлежка наверное какая-то (так подозреваю, поскольку не был очень давно) и питание кукурузой с мивиной,образно говоря.


Сколько ты будешь уже бредовые простыни строчить.Объективности в высерах просто ноль.Хоть и образно было сказано, но ночлежка с мивиной и кукурузой это 100 грн , а не 850.За 850 это смотря где будет приличный номер. а кое где и с полным питанием вложишься.Для инфы - я не ездил в этом году никуда, но инфа доступна.И ещё - перечисли бюджет 1000$в месяц. которого тебе не хватает, я посмотрю где ты зазвиздишь и расскажу тебе что вычеркнуть.бла бла блашница :mrgreen:
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 438
З нами з: 30.11.17
Подякував: 111 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:13

Кучинелли
Потому, что у нас многие такие как ты,страна и живет хреново.
Бюджет у меня вот уже много лет гораздо выше среднеевропейского, причем благодаря активам, при том,что при корыте никогда не был,только собственная работа плюс немного везения.
1 тыс.дол. - это не хватает молодежи,ребятам и двечонкам,инфо про которых имею с первых рук так сказать
айти-сфера, начинающие, в основном все проедается, и собрать ни на норм.квартиру,ни на норм.авто просто нереально.Это цифры из жизни, реальные примеры.
Отсюда вывод 1 тыс.дол. в Украине при существующих расходах-мизер,до 2014-го это еще было деньгами,сейчас -только на проживание.
850 грн. в день с питанием -"смотря где", вот благодаря таким как ты и обидарют по полной на нашем побережье за то, что называется отдыхом по украински,сравнил Рыбаковку,или Коблево с курортами и отелями ,где немцы и англичане отдыхают,в нашем отеле их более половины было.
Блин, посмотри своими глазами, после своей Рыбаковки с тараканами съезди хоть раз в жизни,посмотри как европейские пенсионеры отдыхают.
850 грн. в день - это у меня в прошлом ( в прошлом 650 грн. в день из-за курса евро)и в этом году,буквально в начале сентября -четыре бассейна на территории, сауна бесплатная,вид на море, отель в парке, реальных четыре звезды,отдыхали во время моего пребывания представители двух десятков стран,пиво-вино-мороженное без ограничений, вкуснейшее питание, с одним минусом, не хватает силы воли остановиться и набираю стабильно 5 кг,после двух недель, потом тут обратно сбрасываю.

Может просто научишся себя уважать, глядишь по мере роста чувства собственного достоинства и страна станет европейской, и гривна - не карточным домиком.

А еще почитай - куда катится страна:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48075 ... yh-vyboriv

....Девальвація національної валюти продовжиться зі швидкістю 5-10 копійок на тиждень і до кінця 2020 року курс може досягти 29 – 29,5 грн/дол. Таку думку в коментарі кореспонденту УНН висловив економічний експерт Олексій Дорошенко....

Если этот тот Дорошенко -основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, то его мнение зыждется на реальных знаниях,он мониторит цены в торговых сетях, и анализирует тенденции.

Украина,страна по потенциалу ничуть не хуже западноевропейских стран, тридцать лет коту под хвост, а точнее отпахали на самую дорогую недвижимость Лондона, яхты и суперджеты кучки клановиков.А ты Рыбаковка,Коблево.Тебе реально говорю, мы имеем страну с нищенскими зарплатами большинства и с ценами, во всяком случае вполне сравнимыми с ценами некоторых европейских стран.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 790
З нами з: 09.11.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одно непонятно: долара напечатали огромное количество, а падает гривна.
Но всё же вангую, после выборов доллар просядет. Во всяком случае раньше так было.
Для меня приемлемый курс доллара для покупки не более 27.00.
Всё, что выше и задаром он не нужен.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2112
З нами з: 30.09.15
Подякував: 223 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:49

  Yuri_61 написав:Одно непонятно: долара напечатали огромное количество,

Этот доллар напечатали не для Украины, его поступления сюда пока не растут.

а падает гривна.

А гривну печатают в три смены и она уже на руках сдесь и сейчас, под конец года будет великая традиционная обналичка и конвертация - из бюджета.

  Yuri_61 написав:Но всё же вангую, после выборов доллар просядет. Во всяком случае раньше так было.


В 2014 году после осенних выборов курс пошел дальше
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9017
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:А гривну печатают в три смены и она уже на руках сдесь и сейчас, под конец года будет великая традиционная обналичка и конвертация - из бюджета.


ніхто гривню без "входящого" долара у вигляді позик не печатає

залиште вже свої казки для ідіотів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9902
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все зависит от раскладов выборов.

Как не крути - а это один из важнейших факторов тренда гривны.

Вариант первый. Действующие власти набирают около 20%,ЕС чуть больше 10%,баланс более менее сохраняется прежний.Гривна временно стабильна.

Вариант второй. Действующие власти набирают 15-16%, ЕС 12-13%.Это будет означать полную разбалансировку,и раскачку лодки. Тогда вероятен быстрый поход к 29-50.

Ну и при обеих раскладах, после выборов какое-то время -пару недель гривна может быть стабильна, и даже чуть-чуть скорректироваться вниз.

Причина все та ще - нищета:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48053 ... 38-5-do-45

........В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%...

Крайняя бедность относительно невелика.
Многие как-то крутятся.
Но и серединка, которая у нас традиционно была огромной, все время уменьшается, люди либо скатываются к экономии на продуктах,либо задумываются над трудовой эмиграцией.

Мелкий и большая часть среднего бизнеса - на мизерных оборотах сейчас.

Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.

Так что не обязательно гривна после выборов сразу же начнет очередную ступеньку вверх покорять, возможна пауза.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 790
З нами з: 09.11.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:57

  Yuri_61 написав:Одно непонятно: долара напечатали огромное количество, а падает гривна.
Но всё же вангую, после выборов доллар просядет. Во всяком случае раньше так было.
Для меня приемлемый курс доллара для покупки не более 27.00.
Всё, что выше и задаром он не нужен.
Аналогично. Только 27,5.
fin
 
Повідомлень: 321
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:15

  greenozon написав:
  Zebra написав:А гривну печатают в три смены и она уже на руках сдесь и сейчас, под конец года будет великая традиционная обналичка и конвертация - из бюджета.


ніхто гривню без "входящого" долара у вигляді позик не печатає

залиште вже свої казки для ідіотів


не заваджайте експерту працювати :lol:
jump
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 18.08.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:36

Николаев в ПОВах доллар продают по 28,45 и 28,50, очереди нет.
Много людей сегодня в зоопарке и на рынке. Многие возле банкоматов снимают деньги. По разговорам народ страхуется, т.к. не знает чего ожидать в красной зоне и еще после выборов.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 07.08.09
Подякував: 407 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.


нужно стимулировать!
например всем фопам - выплатить помощь единоразово от 2 до 10 минимальных ЗП.
Всем получающим пенсии и социальные выплаты - удвоить их.
и люди опять станут игроками на валютном рынке.
и будет движняк!
людям нужно дать больше денег!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 21.04.11
Подякував: 629 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6635663666376638>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2011, 2012, 2013
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20125 2570420
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 10:24
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 128594
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1664847
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.