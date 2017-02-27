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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6635663666376638

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Потому, что у нас многие такие как ты,страна и живет хреново.


У нас страна так живёт как раз из за таких потребля дей о кот ты пишешь.и ты сама к ним не относишься. т к все тут знают. что просто кудахтаешь.Судя по твоим писакам, никаких денег у тебя нет и не было.а я вот их имею и знаю как их тратить.И зарабатывать в т ч.
Теперь об отдыхе на море.Конечно у каждого свои интересы.Но я не уважаю тех. кто приехал в апартаменты. чтобы смотреть телек. купаться в бассейне рядом с морем, жрать и пить.Я езжу на море за тем, ЧЕГО У МЕНЯ НЕТ ДОМА.В основном это солнце. воздух и вода...морские.Раньше я много лет жил в морском городе, тепрь езжу.И занятия я там нахожу не такие как толпа уплютков.Вот одно из них - бег по песку.Можно по кромке берега.А можно по сухому вязкому песку в неск метрах от берега.каждый способ имеет свои прелести.рекомендую попробовать.А забухать и в бассейн плюхнуться можно и дома.
Кучинелли
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