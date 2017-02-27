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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6636663766386639>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Потому, что у нас многие такие как ты,страна и живет хреново.


У нас страна так живёт как раз из за таких потребля дей о кот ты пишешь.и ты сама к ним не относишься. т к все тут знают. что просто кудахтаешь.Судя по твоим писакам, никаких денег у тебя нет и не было.а я вот их имею и знаю как их тратить.И зарабатывать в т ч.
Теперь об отдыхе на море.Конечно у каждого свои интересы.Но я не уважаю тех. кто приехал в апартаменты. чтобы смотреть телек. купаться в бассейне рядом с морем, жрать и пить.Я езжу на море за тем, ЧЕГО У МЕНЯ НЕТ ДОМА.В основном это солнце. воздух и вода...морские.Раньше я много лет жил в морском городе, тепрь езжу.И занятия я там нахожу не такие как толпа уплютков.Вот одно из них - бег по песку.Можно по кромке берега.А можно по сухому вязкому песку в неск метрах от берега.каждый способ имеет свои прелести.рекомендую попробовать.А забухать и в бассейн плюхнуться можно и дома.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:03

Yuri_61
После выборов курс наоборот растет, идем на 29, а ЭОК 31-32 , так что про 27 следует забыть, от слова навсегда.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:17

Кучинелли

Судя по стилю письма, ты либо страдаешь неврастенией, либо банально злоупотребляешь спиртным.В любом случае, таким как ты надо посочувствовать.
Не переживай так, во-первых,спортом займись,это реально лечит таких как ты,во-вторых, пить бросай,в-третьих найди дополнительный приработок,от твоего потока мыслей тут на ветке денег у тебя не прибавится,и твои комплексы никуда не денутся.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:32

  uaprofi написав:
  Автор77 написав:Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.


нужно стимулировать!
например всем фопам - выплатить помощь единоразово от 2 до 10 минимальных ЗП.
Всем получающим пенсии и социальные выплаты - удвоить их.
и люди опять станут игроками на валютном рынке.
и будет движняк!
людям нужно дать больше денег!



Рецепта всего два:
1.Надо освободить от налогов не символический порог в 17 грн., а прожиточный минимум, получится небольшой,но регулярный доход для населения. А о мелких ФОПах надо вообще забыть по хорошему на пяток лет, фиксированная сумма налогов,кроме тех кто занимается техникой,ювелиркой и т.п.

2.Установить европейские правила игры для крупного бизнеса,принять пакет антимонопольных законов, в результате которого местный бизнес резко повысит свою конкурентоспособность, а у населения еще прибавится свободных денег, которые сейчас попадают в карманы пресловутых монополий.

А иначе:
Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський
будет всегда актуальна тема:"Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський"
Только не инвестиций, а кредитов, поскольку последний раз нормальные более менее ,пол-беды инвестиции в страну приходили с 2005 по 2012-й.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:40

  Автор77 написав:
  uaprofi написав:
  Автор77 написав:Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.


нужно стимулировать!
например всем фопам - выплатить помощь единоразово от 2 до 10 минимальных ЗП.
Всем получающим пенсии и социальные выплаты - удвоить их.
и люди опять станут игроками на валютном рынке.
и будет движняк!
людям нужно дать больше денег!



Рецепта всего два:
1.Надо освободить от налогов не символический порог в 17 грн., а прожиточный минимум, получится небольшой,но регулярный доход для населения. А о мелких ФОПах надо вообще забыть по хорошему на пяток лет, фиксированная сумма налогов,кроме тех кто занимается техникой,ювелиркой и т.п.

2.Установить европейские правила игры для крупного бизнеса,принять пакет антимонопольных законов, в результате которого местный бизнес резко повысит свою конкурентоспособность, а у населения еще прибавится свободных денег, которые сейчас попадают в карманы пресловутых монополий.

3. Должна реально, а не чисто себе на карман, заработать судебно-правоохранительная система.
Но это даже не третий пункт рецепта, а скорее главное условие для успешной реализации первых двух пунктов
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:53

  antey1969 написав:
  Автор77 написав:
  Автор77 написав:Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.

Рецепта всего два:
1.Надо освободить от налогов не символический порог в 17 грн., а прожиточный минимум, получится небольшой,но регулярный доход для населения. А о мелких ФОПах надо вообще забыть по хорошему на пяток лет, фиксированная сумма налогов,кроме тех кто занимается техникой,ювелиркой и т.п.

2.Установить европейские правила игры для крупного бизнеса,принять пакет антимонопольных законов, в результате которого местный бизнес резко повысит свою конкурентоспособность, а у населения еще прибавится свободных денег, которые сейчас попадают в карманы пресловутых монополий.

3. Должна реально, а не чисто себе на карман, заработать судебно-правоохранительная система.
Но это даже не третий пункт рецепта, а скорее главное условие для успешной реализации первых двух пунктов



Да,стопроцентно,упустил этот момент.
А на этом все завязано.

По факту у нас вся правоохраниловка так называемая работает на отмазку клановиков и своих собратьев, парадоксально,но еще и за счет налогов.

Это главное отличие от европейской системы на самом деле.

Единичные порядочные люди ,
которые проявляют свою честность и порядочность в правовой системе
системой просто выбрасываются и репресируются
(глава одесской таможни при Михо, судья Гольник, которую надо бы главой конституционного суда ставить, получила уголовное преследование, плюс нападение с избиением и т.п.)

Замкнутый круг какой-то получается именно из-за упомянутой вами правовой системы.

А на этом все завязано - отсутствие серьезных денег-инвестиций,
гнилая экономика,
курс гривны в конечном итоге.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:57

  Автор77 написав:Кучинелли

Судя по стилю письма, ты либо страдаешь неврастенией, либо банально злоупотребляешь спиртным.В любом случае, таким как ты надо посочувствовать.
Не переживай так, во-первых,спортом займись,это реально лечит таких как ты,во-вторых, пить бросай,в-третьих найди дополнительный приработок,от твоего потока мыслей тут на ветке денег у тебя не прибавится,и твои комплексы никуда не денутся.



Добрый вечер !
))))))))))))))))
Из бани , был не долго, но ФУТБОЛ ОБОЖАЮ .

Ув. Автор 77, такие, как Ваш оппонент, не понтуются ,....... и знаете почему ?
Потому что их лицо никто не видит .
Это им не нужно !
Живут тихо , в свое удовольствие , долго и спокойно , потому как в нашем обществе не любят умных и успешных .
Если бы он бухал , он бы сейчас Вам бы нахамил !
А своими деньгами он вовсе не кичиться !

Уважаемый Автор 77...........Прекрасный , а самое Главное , Работающий рецепт с осенней хандрой

.......взять один банан , 100 грамм шпината , 80 грамм капусты .....ВЫКИНЬТЕ это все на фик ...... и откройте бутылочку вина !
Махните ручкой, и примите мир !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:08

  Автор77 написав:

Да,стопроцентно,упустил этот момент.
А на этом все завязано.

По факту у нас вся правоохраниловка так называемая работает на отмазку клановиков и своих собратьев, парадоксально,но еще и за счет налогов.

Это главное отличие от европейской системы на самом деле.

Единичные порядочные люди ,
которые проявляют свою честность и порядочность в правовой системе
системой просто выбрасываются и репресируются
(глава одесской таможни при Михо, судья Гольник, которую надо бы главой конституционного суда ставить, получила уголовное преследование, плюс нападение с избиением и т.п.)

Замкнутый круг какой-то получается именно из-за упомянутой вами правовой системы.

А на этом все завязано - отсутствие серьезных денег-инвестиций,
гнилая экономика,
курс гривны в конечном итоге.

Это кто сейчас говорит ? Вас же банили за накрутку плюсиков левыми аккаунтами.
Работать нужно, тогда сможете увидеть что-то кроме Болгарии.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К валюте .... Возвращаясь в город заметил следующие курса .
Прием 28,35
Продажа 28,47
Миру-мир !Евреям -Деньги !
Всем Здоровья и Спокойной ночи !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:11

  холява написав:
  Автор77 написав:Кучинелли

Судя по стилю письма, ты либо страдаешь неврастенией, либо банально злоупотребляешь спиртным.В любом случае, таким как ты надо посочувствовать.
Не переживай так, во-первых,спортом займись,это реально лечит таких как ты,во-вторых, пить бросай,в-третьих найди дополнительный приработок,от твоего потока мыслей тут на ветке денег у тебя не прибавится,и твои комплексы никуда не денутся.



Добрый вечер !
))))))))))))))))
Из бани , был не долго, но ФУТБОЛ ОБОЖАЮ .

Ув. Автор 77, такие, как Ваш оппонент, не понтуются ,....... и знаете почему ?
Потому что их лицо никто не видит .
Это им не нужно !
Живут тихо , в свое удовольствие , долго и спокойно , потому как в нашем обществе не любят умных и успешных .
Если бы он бухал , он бы сейчас Вам бы нахамил !
А своими деньгами он вовсе не кичиться !

Уважаемый Автор 77...........Прекрасный , а самое Главное , Работающий рецепт с осенней хандрой

.......взять один банан , 100 грамм шпината , 80 грамм капусты .....ВЫКИНЬТЕ это все на фик ...... и откройте бутылочку вина !
Махните ручкой, и примите мир !


Глубоко,уважаемый, холява.
1.В вашем же сообщении есть ответ на вопрос,почему он не успел еще нахамить в очередной раз-вы ж сами понимаете чем он занят сейчас :).

2.Играя на форуме такого себе добропорядочного дядечку,вы сами одновременно опускаете свое достоинство ниже плинтуса, постоянно и регулярно занимаясь троллингом в адрес вам лично неугодных, и одобряя откровенное хамство и троллинг на валютной ветке, де-факто одобряя нарушения Правил.

3.Печально, не то,что на форуме появился очередной хам. Печально то, что из-за таких недалеких хамов, страна 30 лет в экономическом плане отдала "коту под хвост" и вместо европейского образа жизни, который страна заслуживает по потенциалу, мы плетемся в числе наиболее неразвитых экономик, уступая даже некоторым недемкоратическим странам СНГ.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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