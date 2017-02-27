Додано: Суб 24 жов, 2020 17:14

Автор77 написав: Потому, что у нас многие такие как ты,страна и живет хреново. Потому, что у нас многие такие как ты,страна и живет хреново.

У нас страна так живёт как раз из за таких потребля дей о кот ты пишешь.и ты сама к ним не относишься. т к все тут знают. что просто кудахтаешь.Судя по твоим писакам, никаких денег у тебя нет и не было.а я вот их имею и знаю как их тратить.И зарабатывать в т ч.Теперь об отдыхе на море.Конечно у каждого свои интересы.Но я не уважаю тех. кто приехал в апартаменты. чтобы смотреть телек. купаться в бассейне рядом с морем, жрать и пить.Я езжу на море за тем, ЧЕГО У МЕНЯ НЕТ ДОМА.В основном это солнце. воздух и вода...морские.Раньше я много лет жил в морском городе, тепрь езжу.И занятия я там нахожу не такие как толпа уплютков.Вот одно из них - бег по песку.Можно по кромке берега.А можно по сухому вязкому песку в неск метрах от берега.каждый способ имеет свои прелести.рекомендую попробовать.А забухать и в бассейн плюхнуться можно и дома.