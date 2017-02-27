Автор77 написав:Потому, что у нас многие такие как ты,страна и живет хреново.
У нас страна так живёт как раз из за таких потребля дей о кот ты пишешь.и ты сама к ним не относишься. т к все тут знают. что просто кудахтаешь.Судя по твоим писакам, никаких денег у тебя нет и не было.а я вот их имею и знаю как их тратить.И зарабатывать в т ч. Теперь об отдыхе на море.Конечно у каждого свои интересы.Но я не уважаю тех. кто приехал в апартаменты. чтобы смотреть телек. купаться в бассейне рядом с морем, жрать и пить.Я езжу на море за тем, ЧЕГО У МЕНЯ НЕТ ДОМА.В основном это солнце. воздух и вода...морские.Раньше я много лет жил в морском городе, тепрь езжу.И занятия я там нахожу не такие как толпа уплютков.Вот одно из них - бег по песку.Можно по кромке берега.А можно по сухому вязкому песку в неск метрах от берега.каждый способ имеет свои прелести.рекомендую попробовать.А забухать и в бассейн плюхнуться можно и дома.
Судя по стилю письма, ты либо страдаешь неврастенией, либо банально злоупотребляешь спиртным.В любом случае, таким как ты надо посочувствовать. Не переживай так, во-первых,спортом займись,это реально лечит таких как ты,во-вторых, пить бросай,в-третьих найди дополнительный приработок,от твоего потока мыслей тут на ветке денег у тебя не прибавится,и твои комплексы никуда не денутся.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.
нужно стимулировать! например всем фопам - выплатить помощь единоразово от 2 до 10 минимальных ЗП. Всем получающим пенсии и социальные выплаты - удвоить их. и люди опять станут игроками на валютном рынке. и будет движняк! людям нужно дать больше денег!
Рецепта всего два: 1.Надо освободить от налогов не символический порог в 17 грн., а прожиточный минимум, получится небольшой,но регулярный доход для населения. А о мелких ФОПах надо вообще забыть по хорошему на пяток лет, фиксированная сумма налогов,кроме тех кто занимается техникой,ювелиркой и т.п.
2.Установить европейские правила игры для крупного бизнеса,принять пакет антимонопольных законов, в результате которого местный бизнес резко повысит свою конкурентоспособность, а у населения еще прибавится свободных денег, которые сейчас попадают в карманы пресловутых монополий.
А иначе: Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський будет всегда актуальна тема:"Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський" Только не инвестиций, а кредитов, поскольку последний раз нормальные более менее ,пол-беды инвестиции в страну приходили с 2005 по 2012-й.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.
нужно стимулировать! например всем фопам - выплатить помощь единоразово от 2 до 10 минимальных ЗП. Всем получающим пенсии и социальные выплаты - удвоить их. и люди опять станут игроками на валютном рынке. и будет движняк! людям нужно дать больше денег!
Рецепта всего два: 1.Надо освободить от налогов не символический порог в 17 грн., а прожиточный минимум, получится небольшой,но регулярный доход для населения. А о мелких ФОПах надо вообще забыть по хорошему на пяток лет, фиксированная сумма налогов,кроме тех кто занимается техникой,ювелиркой и т.п.
2.Установить европейские правила игры для крупного бизнеса,принять пакет антимонопольных законов, в результате которого местный бизнес резко повысит свою конкурентоспособность, а у населения еще прибавится свободных денег, которые сейчас попадают в карманы пресловутых монополий.
3. Должна реально, а не чисто себе на карман, заработать судебно-правоохранительная система. Но это даже не третий пункт рецепта, а скорее главное условие для успешной реализации первых двух пунктов
Автор77 написав:Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.
Рецепта всего два: 1.Надо освободить от налогов не символический порог в 17 грн., а прожиточный минимум, получится небольшой,но регулярный доход для населения. А о мелких ФОПах надо вообще забыть по хорошему на пяток лет, фиксированная сумма налогов,кроме тех кто занимается техникой,ювелиркой и т.п.
2.Установить европейские правила игры для крупного бизнеса,принять пакет антимонопольных законов, в результате которого местный бизнес резко повысит свою конкурентоспособность, а у населения еще прибавится свободных денег, которые сейчас попадают в карманы пресловутых монополий.
3. Должна реально, а не чисто себе на карман, заработать судебно-правоохранительная система. Но это даже не третий пункт рецепта, а скорее главное условие для успешной реализации первых двух пунктов
Да,стопроцентно,упустил этот момент. А на этом все завязано.
По факту у нас вся правоохраниловка так называемая работает на отмазку клановиков и своих собратьев, парадоксально,но еще и за счет налогов.
Это главное отличие от европейской системы на самом деле.
Единичные порядочные люди , которые проявляют свою честность и порядочность в правовой системе системой просто выбрасываются и репресируются (глава одесской таможни при Михо, судья Гольник, которую надо бы главой конституционного суда ставить, получила уголовное преследование, плюс нападение с избиением и т.п.)
Замкнутый круг какой-то получается именно из-за упомянутой вами правовой системы.
А на этом все завязано - отсутствие серьезных денег-инвестиций, гнилая экономика, курс гривны в конечном итоге.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Судя по стилю письма, ты либо страдаешь неврастенией, либо банально злоупотребляешь спиртным.В любом случае, таким как ты надо посочувствовать. Не переживай так, во-первых,спортом займись,это реально лечит таких как ты,во-вторых, пить бросай,в-третьих найди дополнительный приработок,от твоего потока мыслей тут на ветке денег у тебя не прибавится,и твои комплексы никуда не денутся.
Добрый вечер ! )))))))))))))))) Из бани , был не долго, но ФУТБОЛ ОБОЖАЮ .
Ув. Автор 77, такие, как Ваш оппонент, не понтуются ,....... и знаете почему ? Потому что их лицо никто не видит . Это им не нужно ! Живут тихо , в свое удовольствие , долго и спокойно , потому как в нашем обществе не любят умных и успешных . Если бы он бухал , он бы сейчас Вам бы нахамил ! А своими деньгами он вовсе не кичиться !
Уважаемый Автор 77...........Прекрасный , а самое Главное , Работающий рецепт с осенней хандрой
.......взять один банан , 100 грамм шпината , 80 грамм капусты .....ВЫКИНЬТЕ это все на фик ...... и откройте бутылочку вина ! Махните ручкой, и примите мир !
Да,стопроцентно,упустил этот момент. А на этом все завязано.
По факту у нас вся правоохраниловка так называемая работает на отмазку клановиков и своих собратьев, парадоксально,но еще и за счет налогов.
Это главное отличие от европейской системы на самом деле.
Единичные порядочные люди , которые проявляют свою честность и порядочность в правовой системе системой просто выбрасываются и репресируются (глава одесской таможни при Михо, судья Гольник, которую надо бы главой конституционного суда ставить, получила уголовное преследование, плюс нападение с избиением и т.п.)
Замкнутый круг какой-то получается именно из-за упомянутой вами правовой системы.
А на этом все завязано - отсутствие серьезных денег-инвестиций, гнилая экономика, курс гривны в конечном итоге.
Это кто сейчас говорит ? Вас же банили за накрутку плюсиков левыми аккаунтами. Работать нужно, тогда сможете увидеть что-то кроме Болгарии.
Судя по стилю письма, ты либо страдаешь неврастенией, либо банально злоупотребляешь спиртным.В любом случае, таким как ты надо посочувствовать. Не переживай так, во-первых,спортом займись,это реально лечит таких как ты,во-вторых, пить бросай,в-третьих найди дополнительный приработок,от твоего потока мыслей тут на ветке денег у тебя не прибавится,и твои комплексы никуда не денутся.
Добрый вечер ! )))))))))))))))) Из бани , был не долго, но ФУТБОЛ ОБОЖАЮ .
Ув. Автор 77, такие, как Ваш оппонент, не понтуются ,....... и знаете почему ? Потому что их лицо никто не видит . Это им не нужно ! Живут тихо , в свое удовольствие , долго и спокойно , потому как в нашем обществе не любят умных и успешных . Если бы он бухал , он бы сейчас Вам бы нахамил ! А своими деньгами он вовсе не кичиться !
Уважаемый Автор 77...........Прекрасный , а самое Главное , Работающий рецепт с осенней хандрой
.......взять один банан , 100 грамм шпината , 80 грамм капусты .....ВЫКИНЬТЕ это все на фик ...... и откройте бутылочку вина ! Махните ручкой, и примите мир !
Глубоко,уважаемый, холява. 1.В вашем же сообщении есть ответ на вопрос,почему он не успел еще нахамить в очередной раз-вы ж сами понимаете чем он занят сейчас .
2.Играя на форуме такого себе добропорядочного дядечку,вы сами одновременно опускаете свое достоинство ниже плинтуса, постоянно и регулярно занимаясь троллингом в адрес вам лично неугодных, и одобряя откровенное хамство и троллинг на валютной ветке, де-факто одобряя нарушения Правил.
3.Печально, не то,что на форуме появился очередной хам. Печально то, что из-за таких недалеких хамов, страна 30 лет в экономическом плане отдала "коту под хвост" и вместо европейского образа жизни, который страна заслуживает по потенциалу, мы плетемся в числе наиболее неразвитых экономик, уступая даже некоторым недемкоратическим странам СНГ.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...