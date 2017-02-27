Додано: Суб 24 жов, 2020 19:34

V2

Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.

Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,



в т.ч. и тут на ветке.



Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.

Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.



Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -

одна из причин по которым украинская гривна

просто обязана плавно, но постоянно девальвировать.