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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66376638663966406641>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Рецепта всего два:
  antey1969 написав:3. Должна реально, а не чисто себе на карман, заработать судебно-правоохранительная система.
  Автор77 написав:Да,стопроцентно,упустил этот момент.
А на этом все завязано.

І правильно, бо двох геніальних особин болівар (наша країна) не винесе :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:14

Игорь

протест можно выражать по разному:)
А работать особо мне уже незачем,т.к.все фин.вопросы решены задолго до пенс.возраста,
А вы ехидный, впрочем, раз без хамства, то в принципе можно иногда позубоскалить, только вот ветку испортили вконец ваши собратья.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:18

  холява написав:......взять один банан , 100 грамм шпината , 80 грамм капусты .....ВЫКИНЬТЕ это все на фик ...... и откройте бутылочку вина !


зачем так с бананом?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:как европейские пенсионеры отдыхают.
850 грн. в день - это у меня в прошлом ( в прошлом 650 грн. в день из-за курса евро)и в этом году,буквально в начале сентября -четыре бассейна на территории, сауна бесплатная,вид на море, отель в парке, реальных четыре звезды,отдыхали во время моего пребывания представители двух десятков стран,пиво-вино-мороженное без ограничений, вкуснейшее питание


Як називається готель?
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:28

Что за гаденький остракизм на ветке? Можно хоть сто раз быть несогласным с чужим мнением, но пока для оппонирования вместо контр-аргументов используется надменный троллинг и пижонство, истина не приблизится ни на миллиметр...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:34

V2
Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.
Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,

в т.ч. и тут на ветке.

Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.
Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.

Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -
одна из причин по которым украинская гривна
просто обязана плавно, но постоянно девальвировать.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:35

Мені одному видається, що зрадіо та автор77 або одна особа, або одна команда працьовитих гастарбайтерів? А кажуть, що ніхто не рветься в Україну на заробітки - брешуть гади! :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:37

  zРадио написав:Что за гаденький остракизм на ветке? Можно хоть сто раз быть несогласным с чужим мнением, но пока для оппонирования вместо контр-аргументов используется надменный троллинг и пижонство, истина не приблизится ни на миллиметр...


Да,неприятно.
Вероятно троллингом в основном пробавляются несостоявшиеся люди - "failed ",
в принципе это постоянные 5-6 человек "лайкающие" хамство друг друга.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:37

  Василь-Рівне написав:Мені одному видається, що зрадіо та автор77 або одна особа, або одна команда працьовитих гастарбайтерів? А кажуть, що ніхто не рветься в Україну на заробітки - брешуть гади! :mrgreen:


Я из Киева, дядя. Сам ты только в гости сюда приезжаешь :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:39

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:Мені одному видається, що зрадіо та автор77 або одна особа, або одна команда працьовитих гастарбайтерів? А кажуть, що ніхто не рветься в Україну на заробітки - брешуть гади!


Я из Киева, дядя. Сам ты только в гости сюда приезжаешь :)


:D :D :D
Вот это юмор :wink:
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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