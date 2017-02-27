І правильно, бо двох геніальних особин болівар (наша країна) не винесе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І правильно, бо двох геніальних особин болівар (наша країна) не винесе
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:14
Игорь
протест можно выражать по разному:)
А работать особо мне уже незачем,т.к.все фин.вопросы решены задолго до пенс.возраста,
А вы ехидный, впрочем, раз без хамства, то в принципе можно иногда позубоскалить, только вот ветку испортили вконец ваши собратья.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:18
зачем так с бананом?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як називається готель?
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:28
Что за гаденький остракизм на ветке? Можно хоть сто раз быть несогласным с чужим мнением, но пока для оппонирования вместо контр-аргументов используется надменный троллинг и пижонство, истина не приблизится ни на миллиметр...
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:34
V2
Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.
Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,
в т.ч. и тут на ветке.
Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.
Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.
Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -
одна из причин по которым украинская гривна
просто обязана плавно, но постоянно девальвировать.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:35
Мені одному видається, що зрадіо та автор77 або одна особа, або одна команда працьовитих гастарбайтерів? А кажуть, що ніхто не рветься в Україну на заробітки - брешуть гади!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:37
Да,неприятно.
Вероятно троллингом в основном пробавляются несостоявшиеся люди - "failed ",
в принципе это постоянные 5-6 человек "лайкающие" хамство друг друга.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:37
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:39
Вот это юмор
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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