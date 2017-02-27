Не самий гірший варіант для заробітчанина, але ж явочну квартирку не спаліть, пообережніше тут !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не самий гірший варіант для заробітчанина, але ж явочну квартирку не спаліть, пообережніше тут !
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:46
Уважаемый Автор 77, общение на форуме , не являеться личными оскорблениями .
Все так просто !
Вы приводите свои аргументы , а ВАШ ОППОНЕНТ , СВОИ .
... и они вовсе не м у д а к и , если мыслят не так как Вы .
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:52
По Болгарии все так.Кроме моря есть также прекрасные горы,лечебные грязи и ещё много чего.После аннексии Крыма Одесса ( люблю этот город!)мягко выражаясь слегка оборзела по ценам,а про Азов вообще лучше не говорить... Львов уже давно на море в Болгарию-по расстоянию не дальше Одессы,а цены и сервис гораздо приятнее.Да и недвига не дороже Одесской( для желающих вложить честно заработанные в своё здоровье и своих близких).И про неизбежность девальвации тоже сходится.Вопрос только: как быстро?
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:53
холява
Опять флудите.
Вы лично всегда "одобряете" троллинг и хамство.
Если вы не видите хамства и дерьма, наваленного на валютной ветке:
1.Вы необъективны и предвзяты.
2.Пооощряя такое дерьмо,"лайкая" его (пикантно да ? "лайкать" хамское дерьмо вы лично неуважаете админов ветки, так как заставляете чистить хамство,троллинг, и откровенный поток флуда со стороны некоторых участников.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:58
Автор77
Ну почему Вы думаете , что все враги ?
Ну вот , Кучинелли написал и его мысли мне ближе , это же не повод , что я враг !
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:04
Не стану ответать в стиле "сам дурак" - претензия к вам (не персональная, кстати, вы сами отозвались) была в том, что несогласие проявляете троллингом, а не ответной позицией. И что вы сделали - даже на эту претензию ответили троллингом, а не позицией... Ну такое...
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:10
Вы ,безусловно, входите в число тех пресловутых 5% людей,обладающих абстрактным мышлением, посокльку выхватили основные моменты прямо в десятку.
1.Оборзели,это именно то слово. Просто пользуются, тем что альтернативы нет,добираться значительно легче и дерут с соотечественников десять шкур по полной программе.
2.Условия. Болгары в последние годы ,учитывая то, что страна ресурсно очень бедная, в отличие от Украины сделали все,чтобы немцы и британцы предпочли из туркам и грекам.
Снесли советские отели, построили современные, держат цены очень-очень легкие, при том, что западноевропейские туристы не бедны.
3.Недвига,да покупать там нет смысла,так как покупать надо только там ,где легко управлять. А вот цены упали - 1 тыс. евро аппартаменты в самом серце курорта. И архитектура-это не киевские Позняки,это стиль. А территория - это не сосед в трусах на соседнем балконе, это море территории с бассейном, мини-парком едва ли не при каждом доме, во всяком случае на том курорте,о котором пишу.
4.Девальвация как быстро,ну это вопрос без ответа. Когда я начинал широко освещать проблему пузыря на РН Украины, до краха пузыря было еще несколько лет, но рано, или поздно - вектор задан и ничего не делается,чтобы этого избежать. А точечные, несистемные,некардинальные сглаживающие меры - не изменяют вектора на деградацию украинской экономики и соответственно гривны.
Крах рынка труда, крах пенсионной системы, фантастические разрывы и дисбалансы - все это уже есть сегодня, априори.
5.И последнее,в пресловутые 850 грн. по курсу 33 вошли не просто несколько бассейнов, в трех из них - горячая минералка,это вообще фантастика. И еще - задержка назад была с отъездом на пару часов,мы докупали на месте в отеле еще обед за левы.
На одного - 230 грн., любое количество вкуснейшей еды, 15 бутылок-видов спиртного-сколько выпьешь и т.п. Я правда, ни разу не употреблял, море не для этого, а вот немцы и все остальыне инограждане очень даже прикладывались, хотя выпившим никто не был.
Где в Украине за 230 грн. можно так ?
И представьте ради смеха, что в Одессе поставили в ресторане 15 бутылок ликеров,бренди,вина,мартини и прочего разных видов и сказали - пейте сколько влезет.
и все это плюс несколько десятков блюд в асортименте,горячего,салатов,фруктов,мороженого, кофе-соков и т.п. за 230 грн.
вы представляете картину ?
Гривне еще падать и падать.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:12
холява
Если вы не видите оскорблений в его сообщениях - вы либо не умеете читать,
ну точнее плохо читаете со школы,
либо поощряете троллинг и хамство на валютной ветке,
ни в грошь не ставя админов.
Любой хам для меня равнозначно быдлу.
Ну а ,одобряющий хамство, а тем более на протяжении многих месяцев ........
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:22
холява
Ну вас то никогда не заблокируют, у вас тут все схвачено,считаетесь единомышленником
Так что можете мне напрямую нахамить,
а не исподтишка, как обычно, все равно вам ничего не будет
Это я враг номер 1.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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