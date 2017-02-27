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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6638663966406641>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я из Киева, дядя.

Не самий гірший варіант для заробітчанина, але ж явочну квартирку не спаліть, пообережніше тут ! :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:46

  Автор77 написав:
  холява написав:
  Автор77 написав:Кучинелли

Судя по стилю письма, ты либо страдаешь неврастенией, либо банально злоупотребляешь спиртным.В любом случае, таким как ты надо посочувствовать.
Не переживай так, во-первых,спортом займись,это реально лечит таких как ты,во-вторых, пить бросай,в-третьих найди дополнительный приработок,от твоего потока мыслей тут на ветке денег у тебя не прибавится,и твои комплексы никуда не денутся.



Добрый вечер !
))))))))))))))))
Из бани , был не долго, но ФУТБОЛ ОБОЖАЮ .

Ув. Автор 77, такие, как Ваш оппонент, не понтуются ,....... и знаете почему ?
Потому что их лицо никто не видит .
Это им не нужно !
Живут тихо , в свое удовольствие , долго и спокойно , потому как в нашем обществе не любят умных и успешных .
Если бы он бухал , он бы сейчас Вам бы нахамил !
А своими деньгами он вовсе не кичиться !

Уважаемый Автор 77...........Прекрасный , а самое Главное , Работающий рецепт с осенней хандрой

.......взять один банан , 100 грамм шпината , 80 грамм капусты .....ВЫКИНЬТЕ это все на фик ...... и откройте бутылочку вина !
Махните ручкой, и примите мир !


Глубоко,уважаемый, холява.
1.В вашем же сообщении есть ответ на вопрос,почему он не успел еще нахамить в очередной раз-вы ж сами понимаете чем он занят сейчас :).

2.Играя на форуме такого себе добропорядочного дядечку,вы сами одновременно опускаете свое достоинство ниже плинтуса, постоянно и регулярно занимаясь троллингом в адрес вам лично неугодных, и одобряя откровенное хамство и троллинг на валютной ветке, де-факто одобряя нарушения Правил.

3.Печально, не то,что на форуме появился очередной хам. Печально то, что из-за таких недалеких хамов, страна 30 лет в экономическом плане отдала "коту под хвост" и вместо европейского образа жизни, который страна заслуживает по потенциалу, мы плетемся в числе наиболее неразвитых экономик, уступая даже некоторым недемкоратическим странам СНГ.


Уважаемый Автор 77, общение на форуме , не являеться личными оскорблениями .
Все так просто !

Вы приводите свои аргументы , а ВАШ ОППОНЕНТ , СВОИ .

... и они вовсе не м у д а к и , если мыслят не так как Вы .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:52

  Автор77 написав:V2
Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.
Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,

в т.ч. и тут на ветке.

Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.
Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.

Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -
одна из причин по которым украинская гривна
просто обязана плавно, но постоянно девальвировать.

По Болгарии все так.Кроме моря есть также прекрасные горы,лечебные грязи и ещё много чего.После аннексии Крыма Одесса ( люблю этот город!)мягко выражаясь слегка оборзела по ценам,а про Азов вообще лучше не говорить... Львов уже давно на море в Болгарию-по расстоянию не дальше Одессы,а цены и сервис гораздо приятнее.Да и недвига не дороже Одесской( для желающих вложить честно заработанные в своё здоровье и своих близких).И про неизбежность девальвации тоже сходится.Вопрос только: как быстро?
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:53

холява

Опять флудите.

Вы лично всегда "одобряете" троллинг и хамство.
Если вы не видите хамства и дерьма, наваленного на валютной ветке:

1.Вы необъективны и предвзяты.
2.Пооощряя такое дерьмо,"лайкая" его (пикантно да ? "лайкать" хамское дерьмо :) вы лично неуважаете админов ветки, так как заставляете чистить хамство,троллинг, и откровенный поток флуда со стороны некоторых участников.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:58

Автор77

Ну почему Вы думаете , что все враги ?
Ну вот , Кучинелли написал и его мысли мне ближе , это же не повод , что я враг !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:04

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Я из Киева, дядя.

Не самий гірший варіант для заробітчанина, але ж явочну квартирку не спаліть, пообережніше тут ! :wink:


Не стану ответать в стиле "сам дурак" - претензия к вам (не персональная, кстати, вы сами отозвались) была в том, что несогласие проявляете троллингом, а не ответной позицией. И что вы сделали - даже на эту претензию ответили троллингом, а не позицией... Ну такое...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:10

  heineken написав:
  Автор77 написав:V2
Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.
Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,

в т.ч. и тут на ветке.

Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.
Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.

Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -
одна из причин по которым украинская гривна
просто обязана плавно, но постоянно девальвировать.

По Болгарии все так.Кроме моря есть также прекрасные горы,лечебные грязи и ещё много чего.После аннексии Крыма Одесса ( люблю этот город!)мягко выражаясь слегка оборзела по ценам,а про Азов вообще лучше не говорить... Львов уже давно на море в Болгарию-по расстоянию не дальше Одессы,а цены и сервис гораздо приятнее.Да и недвига не дороже Одесской( для желающих вложить честно заработанные в своё здоровье и своих близких).И про неизбежность девальвации тоже сходится.Вопрос только: как быстро?


Вы ,безусловно, входите в число тех пресловутых 5% людей,обладающих абстрактным мышлением, посокльку выхватили основные моменты прямо в десятку.

1.Оборзели,это именно то слово. Просто пользуются, тем что альтернативы нет,добираться значительно легче и дерут с соотечественников десять шкур по полной программе.

2.Условия. Болгары в последние годы ,учитывая то, что страна ресурсно очень бедная, в отличие от Украины сделали все,чтобы немцы и британцы предпочли из туркам и грекам.
Снесли советские отели, построили современные, держат цены очень-очень легкие, при том, что западноевропейские туристы не бедны.

3.Недвига,да покупать там нет смысла,так как покупать надо только там ,где легко управлять. А вот цены упали - 1 тыс. евро аппартаменты в самом серце курорта. И архитектура-это не киевские Позняки,это стиль. А территория - это не сосед в трусах на соседнем балконе, это море территории с бассейном, мини-парком едва ли не при каждом доме, во всяком случае на том курорте,о котором пишу.

4.Девальвация как быстро,ну это вопрос без ответа. Когда я начинал широко освещать проблему пузыря на РН Украины, до краха пузыря было еще несколько лет, но рано, или поздно - вектор задан и ничего не делается,чтобы этого избежать. А точечные, несистемные,некардинальные сглаживающие меры - не изменяют вектора на деградацию украинской экономики и соответственно гривны.

Крах рынка труда, крах пенсионной системы, фантастические разрывы и дисбалансы - все это уже есть сегодня, априори.

5.И последнее,в пресловутые 850 грн. по курсу 33 вошли не просто несколько бассейнов, в трех из них - горячая минералка,это вообще фантастика. И еще - задержка назад была с отъездом на пару часов,мы докупали на месте в отеле еще обед за левы.

На одного - 230 грн., любое количество вкуснейшей еды, 15 бутылок-видов спиртного-сколько выпьешь и т.п. Я правда, ни разу не употреблял, море не для этого, а вот немцы и все остальыне инограждане очень даже прикладывались, хотя выпившим никто не был.

Где в Украине за 230 грн. можно так ?

И представьте ради смеха, что в Одессе поставили в ресторане 15 бутылок ликеров,бренди,вина,мартини и прочего разных видов и сказали - пейте сколько влезет.

и все это плюс несколько десятков блюд в асортименте,горячего,салатов,фруктов,мороженого, кофе-соков и т.п. за 230 грн.

вы представляете картину ? :D :D :D

Гривне еще падать и падать.
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:12

холява

Если вы не видите оскорблений в его сообщениях - вы либо не умеете читать,

ну точнее плохо читаете со школы,

либо поощряете троллинг и хамство на валютной ветке,

ни в грошь не ставя админов.

Любой хам для меня равнозначно быдлу.

Ну а ,одобряющий хамство, а тем более на протяжении многих месяцев ........ :)
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:19

Автор77



Я заблокирован ......
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:22

холява

Ну вас то никогда не заблокируют, у вас тут все схвачено,считаетесь единомышленником :)

Так что можете мне напрямую нахамить,

а не исподтишка, как обычно, все равно вам ничего не будет :)

Это я враг номер 1.:)
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 24 жов, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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