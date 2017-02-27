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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6638663966406641

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 218
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
159
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:23

  Автор77 написав:
  heineken написав:
  Автор77 написав:V2
Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.
Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,

в т.ч. и тут на ветке.

Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.
Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.

Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -
одна из причин по которым украинская гривна
просто обязана плавно, но постоянно девальвировать.

По Болгарии все так.Кроме моря есть также прекрасные горы,лечебные грязи и ещё много чего.После аннексии Крыма Одесса ( люблю этот город!)мягко выражаясь слегка оборзела по ценам,а про Азов вообще лучше не говорить... Львов уже давно на море в Болгарию-по расстоянию не дальше Одессы,а цены и сервис гораздо приятнее.Да и недвига не дороже Одесской( для желающих вложить честно заработанные в своё здоровье и своих близких).И про неизбежность девальвации тоже сходится.Вопрос только: как быстро?


Вы ,безусловно, входите в число тех пресловутых 5% людей,обладающих абстрактным мышлением, посокльку выхватили основные моменты прямо в десятку.

1.Оборзели,это именно то слово. Просто пользуются, тем что альтернативы нет,добираться значительно легче и дерут с соотечественников десять шкур по полной программе.

2.Условия. Болгары в последние годы ,учитывая то, что страна ресурсно очень бедная, в отличие от Украины сделали все,чтобы немцы и британцы предпочли из туркам и грекам.
Снесли советские отели, построили современные, держат цены очень-очень легкие, при том, что западноевропейские туристы не бедны.

3.Недвига,да покупать там нет смысла,так как покупать надо только там ,где легко управлять. А вот цены упали - 1 тыс. евро аппартаменты в самом серце курорта. И архитектура-это не киевские Позняки,это стиль. А территория - это не сосед в трусах на соседнем балконе, это море территории с бассейном, мини-парком едва ли не при каждом доме, во всяком случае на том курорте,о котором пишу.

4.Девальвация как быстро,ну это вопрос без ответа. Когда я начинал широко освещать проблему пузыря на РН Украины, до краха пузыря было еще несколько лет, но рано, или поздно - вектор задан и ничего не делается,чтобы этого избежать. А точечные, несистемные,некардинальные сглаживающие меры - не изменяют вектора на деградацию украинской экономики и соответственно гривны.

Крах рынка труда, крах пенсионной системы, фантастические разрывы и дисбалансы - все это уже есть сегодня, априори.

5.И последнее,в пресловутые 850 грн. по курсу 33 вошли не просто несколько бассейнов, в трех из них - горячая минералка,это вообще фантастика. И еще - задержка назад была с отъездом на пару часов,мы докупали на месте в отеле еще обед за левы.

На одного - 230 грн., любое количество вкуснейшей еды, 15 бутылок-видов спиртного-сколько выпьешь и т.п. Я правда, ни разу не употреблял, море не для этого, а вот немцы и все остальыне инограждане очень даже прикладывались, хотя выпившим никто не был.

Где в Украине за 230 грн. можно так ?

И представьте ради смеха, что в Одессе поставили в ресторане 15 бутылок ликеров,бренди,вина,мартини и прочего разных видов и сказали - пейте сколько влезет.

и все это плюс несколько десятков блюд в асортименте,горячего,салатов,фруктов,мороженого, кофе-соков и т.п. за 230 грн.

вы представляете картину ? :D :D :D

Гривне еще падать и падать.

Не гривні падати, а якості продуктів та сервісів рости.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех автомобилистов , С Праздником !
ВСЕМ Здоровья и Удачи!
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скоро, ой очень скоро захолопнутся ловушка биткоин, ловушка золото, ловушка акции типа тесла
все лишние триллионы долларов, вложенные в эти пузыри, исчезнут вместе с этими пузырями
поэтому доллары снова будут в цене
евро упадёт ниже паритета
гривна будет стабильна, пока ЗВР не упадёт до лярдов. А этого не произойдёт никогда.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 жов, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех автомобилистов , С Праздником !
ВСЕМ Здоровья и Удачи!
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:28

  flyman написав:
  heineken написав:
  Автор77 написав:V2
Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.
Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,

в т.ч. и тут на ветке.

Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.
Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.

Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -
одна из причин по которым украинская гривна
просто обязана плавно, но постоянно девальвировать.

По Болгарии все так.Кроме моря есть также прекрасные горы,лечебные грязи и ещё много чего.После аннексии Крыма Одесса ( люблю этот город!)мягко выражаясь слегка оборзела по ценам,а про Азов вообще лучше не говорить... Львов уже давно на море в Болгарию-по расстоянию не дальше Одессы,а цены и сервис гораздо приятнее.Да и недвига не дороже Одесской( для желающих вложить честно заработанные в своё здоровье и своих близких).И про неизбежность девальвации тоже сходится.Вопрос только: как быстро?


Вы ,безусловно, входите в число тех пресловутых 5% людей,обладающих абстрактным мышлением, посокльку выхватили основные моменты прямо в десятку.

1.Оборзели,это именно то слово. Просто пользуются, тем что альтернативы нет,добираться значительно легче и дерут с соотечественников десять шкур по полной программе.

2.Условия. Болгары в последние годы ,учитывая то, что страна ресурсно очень бедная, в отличие от Украины сделали все,чтобы немцы и британцы предпочли из туркам и грекам.
Снесли советские отели, построили современные, держат цены очень-очень легкие, при том, что западноевропейские туристы не бедны.

3.Недвига,да покупать там нет смысла,так как покупать надо только там ,где легко управлять. А вот цены упали - 1 тыс. евро аппартаменты в самом серце курорта. И архитектура-это не киевские Позняки,это стиль. А территория - это не сосед в трусах на соседнем балконе, это море территории с бассейном, мини-парком едва ли не при каждом доме, во всяком случае на том курорте,о котором пишу.

4.Девальвация как быстро,ну это вопрос без ответа. Когда я начинал широко освещать проблему пузыря на РН Украины, до краха пузыря было еще несколько лет, но рано, или поздно - вектор задан и ничего не делается,чтобы этого избежать. А точечные, несистемные,некардинальные сглаживающие меры - не изменяют вектора на деградацию украинской экономики и соответственно гривны.

Крах рынка труда, крах пенсионной системы, фантастические разрывы и дисбалансы - все это уже есть сегодня, априори.

5.И последнее,в пресловутые 850 грн. по курсу 33 вошли не просто несколько бассейнов, в трех из них - горячая минералка,это вообще фантастика. И еще - задержка назад была с отъездом на пару часов,мы докупали на месте в отеле еще обед за левы.

На одного - 230 грн., любое количество вкуснейшей еды, 15 бутылок-видов спиртного-сколько выпьешь и т.п. Я правда, ни разу не употреблял, море не для этого, а вот немцы и все остальыне инограждане очень даже прикладывались, хотя выпившим никто не был.

Где в Украине за 230 грн. можно так ?

И представьте ради смеха, что в Одессе поставили в ресторане 15 бутылок ликеров,бренди,вина,мартини и прочего разных видов и сказали - пейте сколько влезет.

и все это плюс несколько десятков блюд в асортименте,горячего,салатов,фруктов,мороженого, кофе-соков и т.п. за 230 грн.

вы представляете картину ? :D :D :D

Гривне еще падать и падать.

Не гривні падати, а якості продуктів та сервісів рости.[/quote]

Не согласен.

В Украине есть много очень качественных и вкусных продуктов,

хотя и достаточно дорогие они,
я уже приводил пример нравящейся мне сметаны от "органик милк", за 1 литр выходит более 150 грн.,в пересчете.

Насчет сервиса также не уверен.

Менталитет.

Содрать с соотечественника десять шкур за шайс и треш.

Потом часть отдать крыше,

а остальное "соби с жинкою нацарюваты на Египет,или Турцию"

и на "джипа" :)
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:34

Автор77
не раз ставил +, но и завязывать с графоманией просил, если помните "краткость сестра таланта", повторы сравнения болгарии с моим городом вже и не сосчитать...
видите сколько форумчан уже загнали вас в игнор, впрочем меня наверняка поболе, но по другой причине :)
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:35

Автор77
Нормальне молочка "Молокія".
Молоко, напр, не 150 грн., але і не дешеве як з пальмовим маслом.
Аналогічно і інша її продукція.
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