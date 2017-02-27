Автор77 написав:

heineken написав: Автор77 написав: V2

Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.

Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,



в т.ч. и тут на ветке.



Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.

Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.



Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -

одна из причин по которым украинская гривна

просто обязана плавно, но постоянно девальвировать. Напишите в личные сообщения-отвечу, это супер-тема, там люди по 12-15 лет кряду приезжают именно на один и тот же курорт, в один и тот же отель,посокльку не все варианты удачные,а тут все сошлось.Там реально сказка,никто не озлоблен так как у нас часто бывает,в т.ч. и тут на ветке.Немцы,британцы, канадцы,румыны в лифте постоянно желают "гуд дей", выходя из лифта говорят "чао", обеспеченность и деньги порождают благодушие и доброжелательность.Мне было непривычно, и одновременно приятно.Посмотрите на Букинге, 25-27 евро на одного,завтрак плюс ужин,а самое главное - расстояние в море и на пляже - антивирусное 5-10 метров минимум между отдыхающими, вода стабильно на 2-3 градуса теплее одесской,о вирусе-местные говорят не слышали,был уже в конце сезона конец августа.Фантастическая разница в цене-качестве с Одессой -одна из причин по которым украинская гривнапросто обязана плавно, но постоянно девальвировать.

По Болгарии все так.Кроме моря есть также прекрасные горы,лечебные грязи и ещё много чего.После аннексии Крыма Одесса ( люблю этот город!)мягко выражаясь слегка оборзела по ценам,а про Азов вообще лучше не говорить... Львов уже давно на море в Болгарию-по расстоянию не дальше Одессы,а цены и сервис гораздо приятнее.Да и недвига не дороже Одесской( для желающих вложить честно заработанные в своё здоровье и своих близких).И про неизбежность девальвации тоже сходится.Вопрос только: как быстро? По Болгарии все так.Кроме моря есть также прекрасные горы,лечебные грязи и ещё много чего.После аннексии Крыма Одесса ( люблю этот город!)мягко выражаясь слегка оборзела по ценам,а про Азов вообще лучше не говорить... Львов уже давно на море в Болгарию-по расстоянию не дальше Одессы,а цены и сервис гораздо приятнее.Да и недвига не дороже Одесской( для желающих вложить честно заработанные в своё здоровье и своих близких).И про неизбежность девальвации тоже сходится.Вопрос только: как быстро?

Вы ,безусловно, входите в число тех пресловутых 5% людей,обладающих абстрактным мышлением, посокльку выхватили основные моменты прямо в десятку.1.Оборзели,это именно то слово. Просто пользуются, тем что альтернативы нет,добираться значительно легче и дерут с соотечественников десять шкур по полной программе.2.Условия. Болгары в последние годы ,учитывая то, что страна ресурсно очень бедная, в отличие от Украины сделали все,чтобы немцы и британцы предпочли из туркам и грекам.Снесли советские отели, построили современные, держат цены очень-очень легкие, при том, что западноевропейские туристы не бедны.3.Недвига,да покупать там нет смысла,так как покупать надо только там ,где легко управлять. А вот цены упали - 1 тыс. евро аппартаменты в самом серце курорта. И архитектура-это не киевские Позняки,это стиль. А территория - это не сосед в трусах на соседнем балконе, это море территории с бассейном, мини-парком едва ли не при каждом доме, во всяком случае на том курорте,о котором пишу.4.Девальвация как быстро,ну это вопрос без ответа. Когда я начинал широко освещать проблему пузыря на РН Украины, до краха пузыря было еще несколько лет, но рано, или поздно - вектор задан и ничего не делается,чтобы этого избежать. А точечные, несистемные,некардинальные сглаживающие меры - не изменяют вектора на деградацию украинской экономики и соответственно гривны.Крах рынка труда, крах пенсионной системы, фантастические разрывы и дисбалансы - все это уже есть сегодня, априори.5.И последнее,в пресловутые 850 грн. по курсу 33 вошли не просто несколько бассейнов, в трех из них - горячая минералка,это вообще фантастика. И еще - задержка назад была с отъездом на пару часов,мы докупали на месте в отеле еще обед за левы.На одного - 230 грн., любое количество вкуснейшей еды, 15 бутылок-видов спиртного-сколько выпьешь и т.п. Я правда, ни разу не употреблял, море не для этого, а вот немцы и все остальыне инограждане очень даже прикладывались, хотя выпившим никто не был.Где в Украине за 230 грн. можно так ?И представьте ради смеха, что в Одессе поставили в ресторане 15 бутылок ликеров,бренди,вина,мартини и прочего разных видов и сказали - пейте сколько влезет.и все это плюс несколько десятков блюд в асортименте,горячего,салатов,фруктов,мороженого, кофе-соков и т.п. за 230 грн.вы представляете картину ?Гривне еще падать и падать.