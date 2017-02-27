Додано: Суб 24 жов, 2020 21:12

Добрый всем субботний вечер. В преддверии двух неординарных мировых событий – выборов в США и окончательного выхода Великобритании из ЕС – попробую спрогнозировать движение основных мировых валют, что, соответственно, окажет непосредственное влияние на курс гривны в степях Украины.

Доллар США.

Согласно последнему опросу CNBC / Change Research, опасения по поводу коронавируса снизились в ключевых шести штатах, в то время как рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос и сейчас там составляет 48% по сравнению с 46% две недели назад.

Несмотря на рост рейтинга одобрения свой работы, президент Трамп по-прежнему отстает от своего оппонента-демократа Джо Байдена. Согласно сайту FiveThirtyEight Нейта Сильвера, Байден в настоящее время имеет больший шанс выиграть выборы - шанс 70 из 100. Эти цифры совпадают с данными некоторых ведущих мировых бизнес-лидеров.

75 процентов членов глобального финансового совета CNBC считают, что Джо Байден победит на президентских выборах в США в ноябре, согласно последнему ежеквартальному опросу членов совета, опубликованному в прошлую пятницу.

Кроме этого, математическая модель журнала The Economist на сегодня, предсказывает победу Джо Байдена в коллегии выборщиков – с вероятностью 92%, а победу в общенациональном голосовании - с вероятностью более 99%.

Что именно произойдет с экономикой и финансами США в случае победы того или иного претендента на высший государственный пост США?

Хотя и президент Трамп, и его соперник Байден хотят стимулировать экономический рост и сократить безработицу, их подходы радикально отличаются. Экономисты Rabobank пытаются оценить влияние политических планов претендентов на высший пост в США на ряд макроэкономических переменных, таких как ВВП, реальный доход, государственный долг и торговля. Нас будет прежде всего интересовать ВВП и государственный долг.

"Влияние дополнительного снижения налогов Трампом на замедление роста ВВП будет компенсировано сокращением государственных расходов, направленных на стабилизацию отношения государственного долга к ВВП. План Байдена ускорит рост ВВП, а также приведет к увеличению соотношения государственного долга к ВВП. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что экономика США вырастет на 3,8–4,6% из-за того, что план Байдена задействует внутренний потенциал роста экономики. Однако мы ожидаем, что государственный долг окажется между 164% и 170% ВВП, что намного выше, чем 147% в нашем базовом сценарии".

Увеличение государственного долга США потребует от Минфина дополнительного привлечения с рынка денежных средств, что приведет к удорожанию доллара .

Еженедельные заявки по безработице в США показывают, что рынок труда США устойчиво восстанавливается. Опубликованные в четверг данные показали снижение числа первоначальных заявок уже до 787 тыс. Это при “доковидной” норме в 210 тыс. и максимуме в 6,6 млн на пике эпидемии в апреле. Некоторые представители ФРС, такие как Джеймс Буллард, полагают, что уже проведенного бюджетного стимулирования хватит для уверенного восстановления экономики до конца года. Хотя большинство, конечно, продолжает призывать Конгресс срочно пойти на бюджетное стимулирование. Например, член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард предупредила, что неспособность Конгресса одобрить дополнительную финансовую поддержку "может привести к тому, что рецессионная динамика закрепится, сдерживая занятость и расходы".

Что касается переговоров по пакету помощи в США, то, на удивление, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси констатирует прогресс. Хотя она выразила сомнение в том, что законопроект будет принят до выборов 3 ноября. Белый дом стремится достичь компромисса в самое ближайшее время, и Дональд Трамп готов убедить сенаторов Республиканской партии согласиться на многотриллионный пакет, заявил глава администрации Марк Медоуз. Пелоси заявила, что “если бы эти переговоры не имели цели и не достигали прогресса, я бы их не вела”, и отметила, что договоренность по выделению средств на борьбу с эпидемией почти достигнута. С другой стороны, Пелоси отметила, что стороны не пришли к соглашению по помощи штатам и местным властям.

Если только договоренность по пакету помощи хотя бы на $2 трлн будет достигнута, это приведет к росту доллара, потому что Казначейству США придется привлечь с рынка за короткое время $1 трлн или больше, то есть на эту сумму произойдет стерилизация денежной массы США. Потом, конечно, эти деньги вернутся в экономику через госрасходы, но это произойдет с определенной задержкой. Так что на месяца два евро-доллар опустится как минимум до отметки 1,15. Вопрос только в том, примут ли в США пакет стимулов уже в этом году, или все-таки после. В случае не принятия пакета это тоже может быть позитивно для доллара, так как способно привести к сворачиванию аппетитов к риску.

Что же будет с пакетом стимулов после выборов 3 ноября? Ведь до конца года президент и Конгресс останутся прежними, какой бы ни был результат выборов. Возможны два варианта. Первый: демократы и республиканцы так и не смогут договориться. Казначейству не придется наращивать долг, и в какой-то момент из-за этого пострадает экономический рост, что приведет к сворачиванию аппетитов к риску и укреплению доллара уже в этом году. Второй: демократы осознают, что дальше тянуть с поддержкой экономики нельзя, и, резко изменив ранее декларируемым принципам, срочно пойдут на компромисс с республиканцами, приняв небольшой пакет экстренной помощи, например, в размере $0,5 трлн. Возможно, этих средств хватит для поддержки экономики до конца года, особенно, если деньги будут выделены быстро. Под такой небольшой пакет помощи у Казначейства США уже есть деньги, так что наращивать долг под этот пакет Казначейству США даже не придется. В этом случае евро-доллар может простоять на месте вообще до конца года. Правда, при этом варианте демократы явно продемонстрируют, что до этого не шли на компромисс с республиканцами исключительно для того, чтобы навредить Трампу, исключительно из политических соображений в ущерб экономике. Что, конечно выставит их в неприглядном свете. Впрочем, на текущий момент тактика демократов приносит им политические дивиденды, одной из причин падения рейтинга Трампа эксперты называют неспособность Белого Дома принять хоть какой-то пакет помощи в последние месяцы.

Однако в любом случае, рано или поздно принимать масштабный пакет помощи в $2-3 трлн все равно придется. Вероятно, в феврале-марте Казначейство США начнет масштабный цикл наращивания долга под новый пакет помощи, и к этому же моменту в США почти наверняка уже будет наблюдаться ухудшение экономической статистики (если, конечно, этого не произойдет раньше). Так что крупного роста доллара можно будет ждать в 1 кв. 2021 года.

Евро.

ЕЦБ продолжает давление на валюту покупкой бумаг на свой баланс. Этот процесс был запущен еще в 2015-м году в рамках «количественного смягчения», а за время пандемии, то есть с весны этого года, баланс вырос почти на два триллиона долларов. Дефицит бюджета ЕС в этом году установил рекорд – 1.18 трлн. евро, что в десять раз больше чем в прошлом году.

По еврозоне композитный индекс деловых настроений PMI еврозоны оказал падение с 50,4 до 49,4 против прогноза 49,3. То есть индекс упал в зону спада, ниже отметки 50, хотя оказался чуть лучше прогноза.

Что касается PMI в США, то как раз здесь композитный индекс показал рост с 54,3 до 55,5. Ситуация немного улучшилась в промышленности, с 53,2 до 53,3, а в сфере услуг PMI поднялся с разу с 54,6 до 56,0. Таким образом, ситуация в экономике США улучшается, ситуация в экономике Европы ухудшается, но евро-доллар почему-то закрывает неделю недалеко от многолетних максимумов. Очевидно, что долго это не может продолжаться, особенно на фоне того, что из-за ежедневных обновлений рекордов по суточному числу заражений коронавирусом Европа начинает постепенно вводить ограничения. Возможно, однако, что парадоксальная слабость доллара еще будет наблюдаться некоторое время, до тех пор, пока в США не будет согласован пакет стимулирования экономики. Поэтому, раз уж евро-доллар не упал в пятницу на данных по индексам PMI, нельзя исключать еще одной попытки пары прорваться выше отметки 1,19.

Тем более, что в условиях, когда Казначейству США не нужно привлекать денег в госдолг, так как шансы на принятие пакета помощи до выборов 3 ноября уже упали до нуля, дорогой доллар Америке просто не нужен. Казначейство США уже сократило объем заимствований. На этой неделе по купонным бумагам разместили долг только на $17 млрд против $89 млрд на серии размещений две недели назад и $113,8 млрд. месяц назад. При этом запасы Казначейства США на счетах ФРС составляют $1,72 трлн.

Тем не менее, Credit Agricole CIB Research отмечает перекупленность пары EUR/USD на основе своих краткосрочных моделей справедливой стоимости.

"Недавнее повышение курса EUR/USD, похоже, не подкрепляется недавней эволюцией таких факторов, как относительный прогноз Центрального банка или кредитное качество активов, деноминированных в евро. Наша оценочная краткосрочная справедливая стоимость пары EUR/USD упала, так что валютная пара начинает выглядеть переоцененной на текущих уровнях", - добавляет CACIB.

Фунт стерлингов.

Фунт выглядит бодрым на фоне признаков того, что переговоры по Brexit между Великобританией и ЕС могут скоро возобновиться, поскольку последний всплеск напряженности рассматривается в основном как политический театр. На уровне переговоров экономисты TD Securities считают, что обе стороны в значительной степени определили общие "посадочные зоны", и большая часть будущих торговых отношений между ЕС и Великобританией была согласована обеими сторонами. Риски “без сделки” остаются, но в цене фунта уже заложено много плохих новостей.

"Большая часть будущих торговых отношений между ЕС и Великобританией была согласована двумя сторонами. Мы считаем, что около 90% торгового соглашения уже выполнено. Остается решить лишь несколько ключевых вопросов. Это правила равных условий игры, управление и рыболовство. Прогресс был достигнут в отношении первых двух (в основном с уступкой территории Великобритании). Рыболовство остается мощным политическим "громоотводом", но вряд ли потопит полноценную сделку между ЕС и Великобританией. Мы считаем, что компромисс здесь весьма вероятен, но рыболовство будет одним из последних решенных вопросов (если не окончательным).

“Нашим базовым сценарием остается то, что сделка будет достигнута. Однако эта точка зрения не лишена риска. Самым значительным из них, конечно, будет возврат к торговым соглашениям ВТО с 1 января - вариант, который предпочитают многие сторонники жесткой линии Brexit. Даже в этом сценарии торговая сделка (в конечном счете) вероятна с ЕС, но может занять годы, а не месяцы".

"Мы думаем, что в случае неспособности достичь сделки к концу года шок от этого события приведет к ослаблению фунта - которое, вероятно, будет довольно резким".

В случае реализации варианта жесткого Брекзита стабилизироваться до конца года евро-доллар будет не в районе 1,17-1,1850, а четырьмя-пятью фигурами ниже. Где будет фунт в таком случае трудно себе представить.

От переговоров по Брекзиту до сих пор поступают крайне противоречивые сигналы. Рынок по-прежнему абсолютно не верит в вариант жесткого Брекзита. Яркой иллюстрацией этого является редакционная публикация в Financial Times: издание полагает, что угрозы Джонсона выйти из ЕС без сделки являются чистым блефом, а в Евросоюзе это прекрасно понимают.