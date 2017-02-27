многа букофф если копипастишь, то приводи ссылки хотя бы.
А вот мои воспоминания: приближался 2012 год, знаменательный для украинцев евро 2012. И чё то я вообразил, что под евро 2012 курс евро (каламбурчик почти!) у нас в Украине обвалят, чтоб побрить хорошенько забугорных футбольных фанатов. Не тут то было. Забугорные фанаты заранее у себя дома поменяли свои евро на гривны и приехали уже с гривной. И евро 2012 никак не повлияло на курс евро в Украине. А я так на это рассчитывал. А вот ещё вспомил: был 1988 год (кажись) . Было у меня малехо дойч марок. И вот лето. И тут понеслось... С курса па1 грн.05 коп (кажись) дойч марка стала камушком падать до 90 ком за 1 немецкую марку и ниже, Карл!!! И так падает месяц, два и нет отскоков и я тут такой, давай бегом ехать в областной центр (у нас тут дойч марки не меняли) и в обменке кажись па60 копеек (!!!) за 1 марку поменял все свои дойч марки. А потом пришла зима и курс евро начал бешенно расти до нескольких гривен. И так и остался там. Вот так - то. А теперь я умный - битый: не покупаю никомуненужный, когда его курс растёт. А покупаю, когда он остановился после длительног падения. И так неделя две выжидаю и покупаю никомуненужный на низах. И вот сейчас тут эксперды доморощенные заливают, что, караул, па 29 будет, а то и па29,5. Да не будет, детки несмышлённые, этого. Или вы загонялы в никомуненужный. Пока ЗВР не снизится до 8 лярдов, курс выше 29 не прыгнет. В Украине огромные ЗВР, спасибо дядьЯше за это, а его турнули с НБУ. Жаль дядьЯшу. Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас! Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года? Я вангую па27.00.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 жов, 2020 23:06, всього редагувалось 10 разів.
Автор77 написав:А вечер, да,тролли напали, одни и те же пару лет уже группируются, одна и та же стая
Тобто безкарно, на українському форумі, обливати брудом Україну, методично роздмухуючи панічні настрої це нормально? В теплу ванну антиукраїнського графоманського шлаку кинули качечку і бац - сльози, шмарклі, прокльони, що за дівчатка з "низькою соціальною відповідальністю" на форумі прописалися, як їм пояснити, що тут не квартал червоних ліхтарів?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Yuri_61 написав: Забугорные фанаты заранее у себя дома поменяли свои евро на гривны и приехали уже с гривной.
Это когда гривна успела стать СКВ, чтобы прямо в забугорье можно было обзавестись ей? Я, конечно, понимаю, что большинство визитеров тогда было из РФ, РБ и Польши, где в некотором количестве мест, действительно, можно купить гривну. Но во-первых, для массового спроса даже там нет не было и нет необходимой ликвидности, а во-вторых, указанными странами болельщики не ограничивались - много было и шведов, и англичан, и голландцев с немцами, и других европейцев. Эти точно не могли приезжать со своей гривной. Ход ваших мыслей выглядит умозрительно...
уважаемые модераторы упрощу вам работу из последних 5-10 страниц можно оставить только ОДИН самый большой пост - остальное просто подряд вытереть не читая и всех в баню на пару тройку дней ибо после выборов будет еще страшней ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Yuri_61 написав:Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас! Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года? Я вангую па27.00.
я понятия не имею какой завтра будет курс, не то что летом 21-го. Понимаю о чем Вы спрашиваете. Хотел бы обратить Ваше внимание на цитату из сообщения Сибарита "2. Неопределенность темы дискуссии. Надо бы разделять сбережения, инвестиции и спекуляцию. Разделять как при обсуждении стратегий, так и при формировании соответствующих портфелей." https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=5081396#p5081396 Я вижу бизнес, который в гривне. Я вижу форум, который в долларе. Если у Вас лишние грн, которые уже не впихнешь в дело - я бы купил долл. "Я вангую па27.00." - нет ничего невозможного.