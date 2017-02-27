Додано: Суб 24 жов, 2020 22:39

AlexxK написав: бла, бла, бла.... бла, бла, бла....

многа букоффесли копипастишь, то приводи ссылки хотя бы.А вот мои воспоминания:приближался 2012 год, знаменательный для украинцев евро 2012.И чё то я вообразил, что под евро 2012 курс евро (каламбурчик почти!) у нас в Украине обвалят, чтоб побрить хорошенько забугорных футбольных фанатов.Не тут то было. Забугорные фанаты заранее у себя дома поменяли свои евро на гривны и приехали уже с гривной. И евро 2012 никак не повлияло на курс евро в Украине. А я так на это рассчитывал.А вот ещё вспомил: был 1988 год (кажись) . Было у меня малехо дойч марок. И вот лето. И тут понеслось... С курса па1 грн.05 коп (кажись) дойч марка стала камушком падать до 90 ком за 1 немецкую марку и ниже, Карл!!! И так падает месяц, два и нет отскоков и я тут такой, давай бегом ехать в областной центр (у нас тут дойч марки не меняли) и в обменке кажись па60 копеек (!!!) за 1 марку поменял все свои дойч марки. А потом пришла зима и курс евро начал бешенно расти до нескольких гривен. И так и остался там. Вот так - то.А теперь я умный - битый: не покупаю никомуненужный, когда его курс растёт. А покупаю, когда он остановился после длительног падения. И так неделя две выжидаю и покупаю никомуненужный на низах.И вот сейчас тут эксперды доморощенные заливают, что, караул, па29 будет, а то и па29,5.Да не будет, детки несмышлённые, этого. Или вы загонялы в никомуненужный.Пока ЗВР не снизится до 8 лярдов, курс выше 29 не прыгнет.В Украине огромные ЗВР, спасибо дядьЯше за это, а его турнули с НБУ. Жаль дядьЯшу.Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас!Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года?Я вангую па27.00.