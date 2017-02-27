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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6641664266436644>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 219
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
160
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:39

  AlexxK написав:бла, бла, бла....


многа букофф
если копипастишь, то приводи ссылки хотя бы.

А вот мои воспоминания:
приближался 2012 год, знаменательный для украинцев евро 2012.
И чё то я вообразил, что под евро 2012 курс евро (каламбурчик почти!) у нас в Украине обвалят, чтоб побрить хорошенько забугорных футбольных фанатов.
Не тут то было. Забугорные фанаты заранее у себя дома поменяли свои евро на гривны и приехали уже с гривной. И евро 2012 никак не повлияло на курс евро в Украине. А я так на это рассчитывал.
А вот ещё вспомил: был 1988 год (кажись) . Было у меня малехо дойч марок. И вот лето. И тут понеслось... С курса па1 грн.05 коп (кажись) дойч марка стала камушком падать до 90 ком за 1 немецкую марку и ниже, Карл!!! И так падает месяц, два и нет отскоков и я тут такой, давай бегом ехать в областной центр (у нас тут дойч марки не меняли) и в обменке кажись па60 копеек (!!!) за 1 марку поменял все свои дойч марки. А потом пришла зима и курс евро начал бешенно расти до нескольких гривен. И так и остался там. Вот так - то.
А теперь я умный - битый: не покупаю никомуненужный, когда его курс растёт. А покупаю, когда он остановился после длительног падения. И так неделя две выжидаю и покупаю никомуненужный на низах.
И вот сейчас тут эксперды доморощенные заливают, что, караул, па
29 будет, а то и па29,5.
Да не будет, детки несмышлённые, этого. Или вы загонялы в никомуненужный.
Пока ЗВР не снизится до 8 лярдов, курс выше 29 не прыгнет.
В Украине огромные ЗВР, спасибо дядьЯше за это, а его турнули с НБУ. Жаль дядьЯшу.
Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас!
Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года?
Я вангую па27.00.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 жов, 2020 23:06, всього редагувалось 10 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:42

AlexxK
Любопытно, что все предвещают победу Байдену, но нигде не упоминается расклад сил в Верховном Суде.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Автор77 - видалив
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 25 жов, 2020 08:06, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:02

Василь-Рівне

удалил
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 25 жов, 2020 10:16, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:23

  Yuri_61 написав: Забугорные фанаты заранее у себя дома поменяли свои евро на гривны и приехали уже с гривной.


Это когда гривна успела стать СКВ, чтобы прямо в забугорье можно было обзавестись ей? Я, конечно, понимаю, что большинство визитеров тогда было из РФ, РБ и Польши, где в некотором количестве мест, действительно, можно купить гривну. Но во-первых, для массового спроса даже там нет не было и нет необходимой ликвидности, а во-вторых, указанными странами болельщики не ограничивались - много было и шведов, и англичан, и голландцев с немцами, и других европейцев. Эти точно не могли приезжать со своей гривной. Ход ваших мыслей выглядит умозрительно...
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

уважаемые модераторы упрощу вам работу из последних 5-10 страниц можно оставить только ОДИН самый большой пост - остальное просто подряд вытереть не читая и всех в баню на пару тройку дней ибо после выборов будет еще страшней ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:35

  Yuri_61 написав:Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас!
Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года?
Я вангую па27.00.

я понятия не имею какой завтра будет курс, не то что летом 21-го.
Понимаю о чем Вы спрашиваете.
Хотел бы обратить Ваше внимание на цитату из сообщения Сибарита
"2. Неопределенность темы дискуссии. Надо бы разделять сбережения, инвестиции и спекуляцию. Разделять как при обсуждении стратегий, так и при формировании соответствующих портфелей."
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=5081396#p5081396
Я вижу бизнес, который в гривне. Я вижу форум, который в долларе. Если у Вас лишние грн, которые уже не впихнешь в дело - я бы купил долл.
"Я вангую па27.00." - нет ничего невозможного.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:53

  zРадио написав:
  Yuri_61 написав: Забугорные фанаты заранее у себя дома поменяли свои евро на гривны и приехали уже с гривной.


Это когда гривна успела стать СКВ, чтобы прямо в забугорье можно было обзавестись ей? Эти точно не могли приезжать со своей гривной. Ход ваших мыслей выглядит умозрительно...

да, я напутал, это забугорные фанаты билеты на матчи у себя купили заранее, и тем расстроили наших доморощенных билетных спекулей
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 08:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас!
Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года?
Я вангую па27.00.

Доброго здоров'я. Мені дуже хотілося щоб курс був і 27,і 25, і навіть 20, бо ми не є експортери і заробляємо в гривні і таких більшість у ненці. А в нашій країні є експортери і дуже потужні, які належать олігархічним кланам. Тому, крім власне, економічної складової, тут дуже потужна політична, особливо вона проявиться після виборів. Чого лише вартують слова Арахамії, коли він заявив про можливий програш слуги народу і як наслідок об'єднання з опоблоком. З ОПОБЛОКОМ Карл !!! Не з ЄС, не з батьківщиною, а з ОПОБЛОКОМ !!! і які питання вони там будуть вирішувати на місцевому рівні можна собі лише уявити. Що це дасть в плані курса - тут все залежить від розвитку подій - якщо це викличе заворушення, то зрозуміло, що укріплення гривні найближчим часом не буде, якщо пронесе з політичною кризою, то в залежності від того, які клани будуть маніпулювати Зеленським і його командою, і який ситуативний курс буде їм вигідний на даний момент. Тому, міркую, що можуть відновитись давно забуті "гойдалки" для заробляння на курсах і ця гілка стане набагато цікавіше від нашестя нових макроекономістів-прогнозистів-хвильовікив. Посівну на весну, сподіваюсь, ніхто не відмінить, тому прогнозую на цей період традиційне просідання курсу долара до гривні, але від якої цифри - важко сказати, але не думаю, що від зозо.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 25 жов, 2020 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:21

  zРадио написав:
  Yuri_61 написав: Забугорные фанаты заранее у себя дома поменяли свои евро на гривны и приехали уже с гривной.
Это когда гривна успела стать СКВ, чтобы прямо в забугорье можно было обзавестись ей?

Вы считаете, что в забугорье можно обзавестись только СКВ? :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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