RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6641664266436644

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 219
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
160
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:24

  Yuri_61 написав:И вот сейчас тут эксперды доморощенные заливают, что, караул, па
29 будет, а то и па29,5.
Да не будет, детки несмышлённые, этого. Или вы загонялы в никомуненужный.
Пока ЗВР не снизится до 8 лярдов, курс выше 29 не прыгнет.
В Украине огромные ЗВР, спасибо дядьЯше за это, а его турнули с НБУ. Жаль дядьЯшу.
Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас!
Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года?
Я вангую па27.00.
вы знаете, что у них в головах? Проснется дядьШ, а не влупить ли па30.У дядьЯши была своя стратегия, продиктованая свыше. Па27 ждите дальше, может когда нибудь придет дядьХ
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 24.10.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:36

  yama написав:уважаемые модераторы упрощу вам работу из последних 5-10 страниц можно оставить только ОДИН самый большой пост - остальное просто подряд вытереть не читая и всех в баню на пару тройку дней ибо после выборов будет еще страшней ...

Ещё шофёры подтянутся и просто те,кто водят...за нос))
Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4723
З нами з: 03.12.14
Подякував: 689 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:01

  Василь-Рівне написав:Мені дуже хотілося щоб курс був і 27,і 25, і навіть 20, бо ми не є експортери і заробляємо в гривні і таких більшість у ненці.


Зачем вам это? Вы-же понимаете, что низкий курс гривны держат за счет высоких цен на коммуналку с отоплением и повышенных цен на продукты. Которые платить годами, ежедневно.

Просто вспомните сколько вы могли купить на 1000 грн в 2015 году при курсе 42 и сколько сейчас при курсе 28.35. Хотя цены в долларах за границей практически не изменились.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 26.02.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:08

  Василь-Рівне написав: Шкода лише, що плагіат та графоманство

  Игорь написав:Человек пишет от себя и не дает ссылок на первоисточник.

  Yuri_61 написав:
  AlexxK написав:бла, бла, бла....

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый троллить над валютной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Что ж ты нахмурился? Ведь ты тут не один!
— Пойду искать первоисточник…
— Постой, а карантин!
Ведь в нашей стороне китайская зараза.
Она зловреднее дурного сглаза!
Налей бокал вина, возьми тетрадь пошире –
Да и черкни про обстановку в мире.
Ведь можешь лучше ты, чем это сделал я!
Мы с удовольствием все почитаем!
Так, друзья?
AlexxK
 
Повідомлень: 264
З нами з: 23.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:18

Вот ради интереса, цена товара за границей в 2016 году была 450 USD.
В Украине он в 2016 году стоил около 12000 грн.

На 25.10.2020 этот товар за границей стоит 495.60 USD.
У меня есть записи с 18 года сколько он стоил в Украине:

20.04.2018 13862 UAH (UAH/USD = 25.9)
07.09.2018 14616 UAH
03.03.2019 15352 UAH
31.05.2019 14621 UAH
25.10.2019 15230 UAH
23.03.2020 15687 UAH
25.10.2020 17667 UAH (UAH/USD = 28.4)

Еще летом, гдето в 6-7 месяце он стоил ещё 15687 UAH.

Как видим, чем ниже курс, тем дороже стоимость товаров в Украине.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 26.02.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:31

Доброе утро.
Пропустил эту статистику. Исправляюсь.. Спасибо Мизантропу - сработали ассоциации..

Итак, 30 сентября МВФ опубликовал новый отчет о резервах Центробанков - Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) за второй квартал 2020 г.
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B- ... 09EC4E62A4

Все идет своим чередом и сильных изменений нет. Доля доллара в процентном соотношении немного снизилась с 61.79% до 61.26%, но в целом доллара в резервах ЦБ стало больше, впрочем как и евро. Доля евро - 20.27%.

Зображення
Зображення

Следующий отчет (3-й квартал) по идее выйдет 30-31 декабря. Точно пропущу..
Всем хорошего настроения ))
Patrick
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 18.09.13
Подякував: 2295 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6641664266436644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2012, 2013, 2014
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20131 2571452
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 23:05
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 128692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1665042
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2339)
25.10.2020 09:38
Рынок ОВГЗ (1640)
25.10.2020 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.