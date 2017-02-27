Yuri_61 написав:И вот сейчас тут эксперды доморощенные заливают, что, караул, па 29 будет, а то и па29,5. Да не будет, детки несмышлённые, этого. Или вы загонялы в никомуненужный. Пока ЗВР не снизится до 8 лярдов, курс выше 29 не прыгнет. В Украине огромные ЗВР, спасибо дядьЯше за это, а его турнули с НБУ. Жаль дядьЯшу. Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас! Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года? Я вангую па27.00.
вы знаете, что у них в головах? Проснется дядьШ, а не влупить ли па30.У дядьЯши была своя стратегия, продиктованая свыше. Па27 ждите дальше, может когда нибудь придет дядьХ
yama написав:уважаемые модераторы упрощу вам работу из последних 5-10 страниц можно оставить только ОДИН самый большой пост - остальное просто подряд вытереть не читая и всех в баню на пару тройку дней ибо после выборов будет еще страшней ...
Ещё шофёры подтянутся и просто те,кто водят...за нос))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Василь-Рівне написав: Шкода лише, що плагіат та графоманство
Игорь написав:Человек пишет от себя и не дает ссылок на первоисточник.
Yuri_61 написав:
AlexxK написав:бла, бла, бла....
Румяный критик мой, насмешник толстопузый, Готовый троллить над валютной музой, Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой. Что ж ты нахмурился? Ведь ты тут не один! — Пойду искать первоисточник… — Постой, а карантин! Ведь в нашей стороне китайская зараза. Она зловреднее дурного сглаза! Налей бокал вина, возьми тетрадь пошире – Да и черкни про обстановку в мире. Ведь можешь лучше ты, чем это сделал я! Мы с удовольствием все почитаем! Так, друзья?
Все идет своим чередом и сильных изменений нет. Доля доллара в процентном соотношении немного снизилась с 61.79% до 61.26%, но в целом доллара в резервах ЦБ стало больше, впрочем как и евро. Доля евро - 20.27%.
Следующий отчет (3-й квартал) по идее выйдет 30-31 декабря. Точно пропущу.. Всем хорошего настроения ))