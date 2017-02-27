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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6642664366446645>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 219
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
160
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:24

  Yuri_61 написав:И вот сейчас тут эксперды доморощенные заливают, что, караул, па
29 будет, а то и па29,5.
Да не будет, детки несмышлённые, этого. Или вы загонялы в никомуненужный.
Пока ЗВР не снизится до 8 лярдов, курс выше 29 не прыгнет.
В Украине огромные ЗВР, спасибо дядьЯше за это, а его турнули с НБУ. Жаль дядьЯшу.
Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас!
Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года?
Я вангую па27.00.
вы знаете, что у них в головах? Проснется дядьШ, а не влупить ли па30.У дядьЯши была своя стратегия, продиктованая свыше. Па27 ждите дальше, может когда нибудь придет дядьХ
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:36

  yama написав:уважаемые модераторы упрощу вам работу из последних 5-10 страниц можно оставить только ОДИН самый большой пост - остальное просто подряд вытереть не читая и всех в баню на пару тройку дней ибо после выборов будет еще страшней ...

Ещё шофёры подтянутся и просто те,кто водят...за нос))
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:01

  Василь-Рівне написав:Мені дуже хотілося щоб курс був і 27,і 25, і навіть 20, бо ми не є експортери і заробляємо в гривні і таких більшість у ненці.


Зачем вам это? Вы-же понимаете, что низкий курс гривны держат за счет высоких цен на коммуналку с отоплением и повышенных цен на продукты. Которые платить годами, ежедневно.

Просто вспомните сколько вы могли купить на 1000 грн в 2015 году при курсе 42 и сколько сейчас при курсе 28.35. Хотя цены в долларах за границей практически не изменились.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:08

  Василь-Рівне написав: Шкода лише, що плагіат та графоманство

  Игорь написав:Человек пишет от себя и не дает ссылок на первоисточник.

  Yuri_61 написав:
  AlexxK написав:бла, бла, бла....

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый троллить над валютной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Что ж ты нахмурился? Ведь ты тут не один!
— Пойду искать первоисточник…
— Постой, а карантин!
Ведь в нашей стороне китайская зараза.
Она зловреднее дурного сглаза!
Налей бокал вина, возьми тетрадь пошире –
Да и черкни про обстановку в мире.
Ведь можешь лучше ты, чем это сделал я!
Мы с удовольствием все почитаем!
Так, друзья?
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:18

Вот ради интереса, цена товара за границей в 2016 году была 450 USD.
На 25.10.2020 этот товар за границей стоит 495.60 USD.

У меня есть записи сколько он стоил в Украине:

20.08.2015 13225 UAH (UAH/USD = 21.84)
18.06.2016 13754 UAH (UAH/USD = 24.47)
30.12.2016 13160 UAH (UAH/USD = 26.04)
03.05.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.13)
03.10.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.28)
20.04.2018 13862 UAH (UAH/USD = 25.9)
07.09.2018 14616 UAH (UAH/USD = 28.03)
03.03.2019 15352 UAH (UAH/USD = 26.59)
31.05.2019 14621 UAH (UAH/USD = 26.95)
25.10.2019 15230 UAH (UAH/USD = 25.16)
23.03.2020 15687 UAH (UAH/USD = 24.47)
25.10.2020 17667 UAH (UAH/USD = 28.45)

чем ниже курс, тем дороже стоимость товаров в Украине. Причем дороже не только в гривне, но и в долларах по курсу.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 25 жов, 2020 10:51, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:31

Доброе утро.
Пропустил эту статистику. Исправляюсь.. Спасибо Мизантропу - сработали ассоциации..

Итак, 30 сентября МВФ опубликовал новый отчет о резервах Центробанков - Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) за второй квартал 2020 г.
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B- ... 09EC4E62A4

Все идет своим чередом и сильных изменений нет. Доля доллара в процентном соотношении немного снизилась с 61.79% до 61.26%, но в целом доллара в резервах ЦБ стало больше, впрочем как и евро. Доля евро - 20.27%.

Зображення
Зображення

Следующий отчет (3-й квартал) по идее выйдет 30-31 декабря. Точно пропущу..
Всем хорошего настроения ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  knoppixx написав:Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Не затем клоунов в ВР и кабмин набирали чтобы законы соблюдать :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:27

  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні".
Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте !
Всех с Днем Автомобилиста !

Здоровья и Достатка ВСЕМ !


Мой кумир , Зигмунд Фрейд, когда-то написал
"Любой плохой день можно исправить сном , едой и сексом .
Если не помогло -открывайте коньяк "

С Уважением ко ВСЕМ , семинарист Холява .
холява
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