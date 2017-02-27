Yuri_61 написав:И вот сейчас тут эксперды доморощенные заливают, что, караул, па 29 будет, а то и па29,5. Да не будет, детки несмышлённые, этого. Или вы загонялы в никомуненужный. Пока ЗВР не снизится до 8 лярдов, курс выше 29 не прыгнет. В Украине огромные ЗВР, спасибо дядьЯше за это, а его турнули с НБУ. Жаль дядьЯшу. Игорь и Васыль з Ривне, приветствую вас! Что вы думаете про курс никомуненужного на лето 2021 года? Я вангую па27.00.
вы знаете, что у них в головах? Проснется дядьШ, а не влупить ли па30.У дядьЯши была своя стратегия, продиктованая свыше. Па27 ждите дальше, может когда нибудь придет дядьХ
yama написав:уважаемые модераторы упрощу вам работу из последних 5-10 страниц можно оставить только ОДИН самый большой пост - остальное просто подряд вытереть не читая и всех в баню на пару тройку дней ибо после выборов будет еще страшней ...
Ещё шофёры подтянутся и просто те,кто водят...за нос))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Василь-Рівне написав: Шкода лише, що плагіат та графоманство
Игорь написав:Человек пишет от себя и не дает ссылок на первоисточник.
Yuri_61 написав:
AlexxK написав:бла, бла, бла....
Румяный критик мой, насмешник толстопузый, Готовый троллить над валютной музой, Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой. Что ж ты нахмурился? Ведь ты тут не один! — Пойду искать первоисточник… — Постой, а карантин! Ведь в нашей стороне китайская зараза. Она зловреднее дурного сглаза! Налей бокал вина, возьми тетрадь пошире – Да и черкни про обстановку в мире. Ведь можешь лучше ты, чем это сделал я! Мы с удовольствием все почитаем! Так, друзья?
Все идет своим чередом и сильных изменений нет. Доля доллара в процентном соотношении немного снизилась с 61.79% до 61.26%, но в целом доллара в резервах ЦБ стало больше, впрочем как и евро. Доля евро - 20.27%.
Следующий отчет (3-й квартал) по идее выйдет 30-31 декабря. Точно пропущу.. Всем хорошего настроения ))
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні". Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?