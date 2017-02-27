RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6642664366446645

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 219
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
160
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:37

  flyman написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні".
Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?


Учитывая порядочность ,образование , совесть и еще многие факторы , присущие нынешней зеленой прослойке , вполне можно ожидать например ,налог на ввозимые деньги , или налог на переводы .
Короче , разве Вы не видите ?
Захотели поднять минималку , вышли на трибуну Верховной Рады и глядя в глаза сказали ......ХЛОПЧИКИ и МАДАМЫ (барыги ), вы Обязаны платить больше (чисто по понятиям ).
"Откуда деньги возьмете нас не качает , держите очко чистым , скоро 10 тыс. минималка"

Так что возможностей куча !
холява
2
 
Повідомлень: 3069
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2845 раз.
Подякували: 2831 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:37

  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Пусть офшоры Ахметова и Петра Мальдивского оподатковує
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12975
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7278 раз.
Подякували: 3442 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:41

  Вкладчик1234 написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Пусть офшоры Ахметова и Петра Мальдивского оподатковує


Ну ВОТ !
Начали в чужие карманы заглядывать .))))
холява
2
 
Повідомлень: 3069
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2845 раз.
Подякували: 2831 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да !
....... курса со вчерашнего дня не поменялись !
28,35-28,47
Плюс минус единичка в конце , в зависимости от желания и жадности .
холява
2
 
Повідомлень: 3069
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2845 раз.
Подякували: 2831 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:06

  Амвросий написав:Вот ради интереса, цена товара за границей в 2016 году была 450 USD.
На 25.10.2020 этот товар за границей стоит 495.60 USD.
У меня есть записи сколько он стоил в Украине:
20.08.2015 13225 UAH (UAH/USD = 21.84)
18.06.2016 13754 UAH (UAH/USD = 24.47)
30.12.2016 13160 UAH (UAH/USD = 26.04)
03.05.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.13)
03.10.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.28)
20.04.2018 13862 UAH (UAH/USD = 25.9)
07.09.2018 14616 UAH (UAH/USD = 28.03)
03.03.2019 15352 UAH (UAH/USD = 26.59)
31.05.2019 14621 UAH (UAH/USD = 26.95)
25.10.2019 15230 UAH (UAH/USD = 25.16)
23.03.2020 15687 UAH (UAH/USD = 24.47)
25.10.2020 17667 UAH (UAH/USD = 28.45)
чем ниже курс, тем дороже стоимость товаров в Украине. Причем дороже не только в гривне, но и в долларах по курсу.
Це якийсь треш.....
Було - 13225/21,48=615,69 тут і 450 там - націнка 36,8%
Стало- 17667/28,45=620,98 тут і 495,6 там-націнка 25,3%

Виходить ми виграли , бо при рості курсу ,у нас ціна в доларах зросла на
620,98/615,69=0,8% , в той час коли там ціна в доларах зросла на
495,6/450=10,1%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23426
З нами з: 15.01.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 2405 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6642664366446645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus, Искатель і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2012, 2013, 2014
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20131 2571543
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 23:05
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
540 128698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 15:45
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7253 1665052
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6557)
25.10.2020 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.