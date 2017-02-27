knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні". Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?
Учитывая порядочность ,образование , совесть и еще многие факторы , присущие нынешней зеленой прослойке , вполне можно ожидать например ,налог на ввозимые деньги , или налог на переводы . Короче , разве Вы не видите ? Захотели поднять минималку , вышли на трибуну Верховной Рады и глядя в глаза сказали ......ХЛОПЧИКИ и МАДАМЫ (барыги ), вы Обязаны платить больше (чисто по понятиям ). "Откуда деньги возьмете нас не качает , держите очко чистым , скоро 10 тыс. минималка"
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пусть офшоры Ахметова и Петра Мальдивского оподатковує
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пусть офшоры Ахметова и Петра Мальдивского оподатковує
Амвросий написав:Вот ради интереса, цена товара за границей в 2016 году была 450 USD. На 25.10.2020 этот товар за границей стоит 495.60 USD. У меня есть записи сколько он стоил в Украине: 20.08.2015 13225 UAH (UAH/USD = 21.84) 18.06.2016 13754 UAH (UAH/USD = 24.47) 30.12.2016 13160 UAH (UAH/USD = 26.04) 03.05.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.13) 03.10.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.28) 20.04.2018 13862 UAH (UAH/USD = 25.9) 07.09.2018 14616 UAH (UAH/USD = 28.03) 03.03.2019 15352 UAH (UAH/USD = 26.59) 31.05.2019 14621 UAH (UAH/USD = 26.95) 25.10.2019 15230 UAH (UAH/USD = 25.16) 23.03.2020 15687 UAH (UAH/USD = 24.47) 25.10.2020 17667 UAH (UAH/USD = 28.45) чем ниже курс, тем дороже стоимость товаров в Украине. Причем дороже не только в гривне, но и в долларах по курсу.
Це якийсь треш..... Було - 13225/21,48=615,69 тут і 450 там - націнка 36,8% Стало- 17667/28,45=620,98 тут і 495,6 там-націнка 25,3%
Виходить ми виграли , бо при рості курсу ,у нас ціна в доларах зросла на 620,98/615,69=0,8% , в той час коли там ціна в доларах зросла на 495,6/450=10,1%