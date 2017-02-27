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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 жов, 2020 11:02
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
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knoppixx
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Додано: Нед 25 жов, 2020 11:20
knoppixx написав:
Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Не затем клоунов в ВР и кабмин набирали чтобы законы соблюдать
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 25 жов, 2020 11:27
knoppixx написав:
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні".
Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?
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flyman
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Додано: Нед 25 жов, 2020 11:51
Да !
....... курса со вчерашнего дня не поменялись !
28,35-28,47
Плюс минус единичка в конце , в зависимости от желания и жадности .
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холява
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Додано: Нед 25 жов, 2020 12:06
Амвросий написав:
Вот ради интереса, цена товара за границей в 2016 году была 450 USD.
На 25.10.2020 этот товар за границей стоит 495.60 USD.
У меня есть записи сколько он стоил в Украине:
20.08.2015 13225 UAH (UAH/USD = 21.84)
18.06.2016 13754 UAH (UAH/USD = 24.47)
30.12.2016 13160 UAH (UAH/USD = 26.04)
03.05.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.13)
03.10.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.28)
20.04.2018 13862 UAH (UAH/USD = 25.9)
07.09.2018 14616 UAH (UAH/USD = 28.03)
03.03.2019 15352 UAH (UAH/USD = 26.59)
31.05.2019 14621 UAH (UAH/USD = 26.95)
25.10.2019 15230 UAH (UAH/USD = 25.16)
23.03.2020 15687 UAH (UAH/USD = 24.47)
25.10.2020 17667 UAH (UAH/USD = 28.45)
чем ниже курс, тем дороже стоимость товаров в Украине. Причем дороже не только в гривне, но и в долларах по курсу.
Це якийсь треш.....
Було - 13225/21,48=615,69 тут і 450 там - націнка 36,8%
Стало- 17667/28,45=620,98 тут і 495,6 там-націнка 25,3%
Виходить ми виграли , бо при рості курсу ,у нас ціна в доларах зросла на
620,98/615,69=0,8% , в той час коли там ціна в доларах зросла на
495,6/450=10,1%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:08
Амвросий написав:
Зачем вам это? Вы-же понимаете, что низкий курс гривны держат за счет высоких цен на коммуналку с отоплением и повышенных цен на продукты. Которые платить годами, ежедневно.
Просто вспомните сколько вы могли купить на 1000 грн в 2015 году при курсе 42 и сколько сейчас при курсе 28.35. Хотя цены в долларах за границей практически не изменились.
Ні, не розумію, навіть коментувати не хочу, бо тактовних слів для коментування цього допису просту не підберу. Перепрошую.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:18
knoppixx написав:
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пруф в студию.
А то смотрится как предвыборный хейт
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antey1969
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:26
Амвросий написав: Василь-Рівне написав:
Мені дуже хотілося щоб курс був і 27,і 25, і навіть 20, бо ми не є експортери і заробляємо в гривні і таких більшість у ненці.
Зачем вам это? Вы-же понимаете, что низкий курс гривны держат за счет высоких цен на коммуналку с отоплением и повышенных цен на продукты. Которые платить годами, ежедневно.
Просто вспомните сколько вы могли купить на 1000 грн в 2015 году при курсе 42 и сколько сейчас при курсе 28.35. Хотя цены в долларах за границей практически не изменились.
от куда мы знаем про какой товар вы говорите?
в 2018 году один товар был в США 17.5$ опт в акцию магазина. После акции 29$ иногда 33$ без акции, это чисто без налогов. в 2019 примерно в акцию 23$, склады по 20$. Магазины 29$-33$
даже масло подсолнечное, если баржу загрузить 30тонн, то будет дешевле чем в магазине. (это грубо говоря)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:33
budivelnik написав:
Це якийсь треш.....
Було - 13225/21,48=615,69 тут і 450 там - націнка 36,8%
Стало- 17667/28,45=620,98 тут і 495,6 там-націнка 25,3%
Виходить ми виграли , бо при рості курсу ,у нас ціна в доларах зросла на
620,98/615,69=0,8% , в той час коли там ціна в доларах зросла на
495,6/450=10,1%
вы сравниваете 15-ый год и курс взят официальный. Реальный был выше.
сравните 17-ый год и 20-ый:
03.05.2017 12555 UAH (UAH/USD = 26.13)
25.10.2020 17667 UAH (UAH/USD = 28.45)
17 год наценка 250 грн (2%).
20 год наценка 3567 грн (25%).
А сравните цены на коммуналку и отопление в 15, 17 и 20-ом году...
Просто переведите все в доллары и сравните. В 17-ом году цена у нас была 480 USD. В 20-ом году 620 USD. А средняя зарплата, если перевести в доллары упала в два раза.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Нед 25 жов, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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