knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пруф в студию. А то смотрится как предвыборный хейт
Рекомендую скористатись будь-яким пошуковиком. Гугл видає 37000 посилань на цю цитату з інтерв'ю НВ від 23 жовтня.
Ой+ написав:Напередодні виборів знову про право голосувати платникам податків:
Чому нам формують політику ті, хто 10 років не платить податки? — інтерв'ю з головним податківцем https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksiy-l ... 19402.html «Повторюся: реально економічно активний авангард в країні - всього-на-всього 11,6 млн осіб, які отримують зарплату, з них 2,1 млн — пенсіонери. Ось 9,5 млн, по суті, утримують всю країну. А ми хочемо наповнити Пенсійний фонд. У нас економічно активне населення за класифікацією ООН — це 15−70 років — близько 34,6 млн. З цієї категорії податкова не бачить на своїй карті України 5,6 млн осіб протягом останніх 10 років», — додав глава Державної податкової служби. За словами Любченка, за середньої по Україні зарплатні у 10 тис. грн, 5,6 млн осіб, які жодним чином не фігурують у даних ДПС, за рік заробляють близько 670 млрд грн. За ставки прибуткового податку в 18% за рік держава могла б отримати 120 млрд грн — практично весь дефіцит Пенсійного фонду. «Давайте подумаємо разом, як залучити цих людей до сплати податків. А всі ж ходять до шкіл, садочків, користуються дорогами», — сказав Любченко. На його думку, сплату податків варто пов’язати з виборчим правом.
Можна диференціювати: платиш 1 сер./зарплату прямих податків на рік - право обирати депутата ОТГ, 2 - голову ОТГ, 3 - деп. райради, 4 - обл., 5 - ВР і президента. Хто доказує, що платить через акцизи і ПДВ, то хай робить це безготівковим шляхом. Якщо набрав за життя 200 сплачених середніх зарплат, то пожиттєві виборчі права. Якось так.