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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6637663866396640

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 220
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
161
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:26

  proftpd66 написав:в 2016-2019 году мы проваливались под сцену с 28.4 до 25.5.


И цены при этом росли вверх.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:16

  antey1969 написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Пруф в студию.
А то смотрится как предвыборный хейт


Рекомендую скористатись будь-яким пошуковиком. Гугл видає 37000 посилань на цю цитату з інтерв'ю НВ від 23 жовтня.
  Ой+ написав:Напередодні виборів знову про право голосувати платникам податків:
Чому нам формують політику ті, хто 10 років не платить податки? — інтерв'ю з головним податківцем https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksiy-l ... 19402.html
«Повторюся: реально економічно активний авангард в країні - всього-на-всього 11,6 млн осіб, які отримують зарплату, з них 2,1 млн — пенсіонери. Ось 9,5 млн, по суті, утримують всю країну. А ми хочемо наповнити Пенсійний фонд. У нас економічно активне населення за класифікацією ООН — це 15−70 років — близько 34,6 млн. З цієї категорії податкова не бачить на своїй карті України 5,6 млн осіб протягом останніх 10 років», — додав глава Державної податкової служби.
За словами Любченка, за середньої по Україні зарплатні у 10 тис. грн, 5,6 млн осіб, які жодним чином не фігурують у даних ДПС, за рік заробляють близько 670 млрд грн. За ставки прибуткового податку в 18% за рік держава могла б отримати 120 млрд грн — практично весь дефіцит Пенсійного фонду.
«Давайте подумаємо разом, як залучити цих людей до сплати податків. А всі ж ходять до шкіл, садочків, користуються дорогами», — сказав Любченко.
На його думку, сплату податків варто пов’язати з виборчим правом.


Можна диференціювати: платиш 1 сер./зарплату прямих податків на рік - право обирати депутата ОТГ, 2 - голову ОТГ, 3 - деп. райради, 4 - обл., 5 - ВР і президента.
Хто доказує, що платить через акцизи і ПДВ, то хай робить це безготівковим шляхом.
Якщо набрав за життя 200 сплачених середніх зарплат, то пожиттєві виборчі права.
Якось так.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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