knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пруф в студию. А то смотрится как предвыборный хейт
Рекомендую скористатись будь-яким пошуковиком. Гугл видає 37000 посилань на цю цитату з інтерв'ю НВ від 23 жовтня.
Ой+ написав:Напередодні виборів знову про право голосувати платникам податків:
Чому нам формують політику ті, хто 10 років не платить податки? — інтерв'ю з головним податківцем https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksiy-l ... 19402.html «Повторюся: реально економічно активний авангард в країні - всього-на-всього 11,6 млн осіб, які отримують зарплату, з них 2,1 млн — пенсіонери. Ось 9,5 млн, по суті, утримують всю країну. А ми хочемо наповнити Пенсійний фонд. У нас економічно активне населення за класифікацією ООН — це 15−70 років — близько 34,6 млн. З цієї категорії податкова не бачить на своїй карті України 5,6 млн осіб протягом останніх 10 років», — додав глава Державної податкової служби. За словами Любченка, за середньої по Україні зарплатні у 10 тис. грн, 5,6 млн осіб, які жодним чином не фігурують у даних ДПС, за рік заробляють близько 670 млрд грн. За ставки прибуткового податку в 18% за рік держава могла б отримати 120 млрд грн — практично весь дефіцит Пенсійного фонду. «Давайте подумаємо разом, як залучити цих людей до сплати податків. А всі ж ходять до шкіл, садочків, користуються дорогами», — сказав Любченко. На його думку, сплату податків варто пов’язати з виборчим правом.
Можна диференціювати: платиш 1 сер./зарплату прямих податків на рік - право обирати депутата ОТГ, 2 - голову ОТГ, 3 - деп. райради, 4 - обл., 5 - ВР і президента. Хто доказує, що платить через акцизи і ПДВ, то хай робить це безготівковим шляхом. Якщо набрав за життя 200 сплачених середніх зарплат, то пожиттєві виборчі права. Якось так.
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні". Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?
Во всех странах, где экономикой занимаются профессионалы, следуют прагматичной логикой в вопросах налогообложения и собирания всяческих сборов в государственный бюджет.
Например, Украина убирает взымание НДС 20% с импорта газа и электромобилей. И что же мы можем наблюдать в странах экспорта? Правильно. Там сразу задирают отпускные цены как минимум на те же ~20%. Обосновывают свои действия поставщики очень просто - экономика не любит пустоты и раз в Украине не хотят брать налог 20% на наши товары, то мы сразу же поднимем свои цены на 20%. Ведь в Украине конечные потребители все равно этого не заметят - цены на растаможенные электромобили останутся для них прежними. (Украинский бюджет не дополучит поступлений, но кого это интересовало раньше?).
Теперь же если ввести снова НДС на эти товары с 2021 года, то их цены в Украине подскочат сразу на ~10%, а дальше все зависит от способности жителей Украины временно отказаться от их покупок с целью дождаться снижения цен от поставщиков. Тем более возможности то у них для этого есть, как мы уже знаем. И с вероятностью 99% цен снова вернуться к прежним уровням в Украине на рассматриваемые товары.
Что касается безвиза, то им Украине надо правильно пользоваться. Думаю, что никто не заметит из выезжающих за границу, если появится тот самый сбор в бюджет в размере тех же 30 евро с каждого выезжающего. Сумма небольшая, то лишних денег в доходной части бюджета никогда не бывает.
flyman написав:Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні". Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?
Зелені "папєрєднікі" розуміли як це зробити. Підняти податок на нерухомість, одночасно знизивши на офіційну зарплату. В США за будинок у 200 м2 9000 доларів в середньому. Чому би в нас не ввести податок в 3 середньомісячні зарплати за таку ж площу?
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Цікаво як буде пан Люченко брати податки із "українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні". Введе "подушний податок", чи "дань за перетин кордону"?
Во всех странах, где экономикой занимаются профессионалы, следуют прагматичной логикой в вопросах налогообложения и собирания всяческих сборов в государственный бюджет.
Например, Украина убирает взымание НДС 20% с импорта газа и электромобилей. И что же мы можем наблюдать в странах экспорта? Правильно. Там сразу задирают отпускные цены как минимум на те же ~20%. Обосновывают свои действия поставщики очень просто - экономика не любит пустоты и раз в Украине не хотят брать налог 20% на наши товары, то мы сразу же поднимем свои цены на 20%. Ведь в Украине конечные потребители все равно этого не заметят - цены на растаможенные электромобили останутся для них прежними. (Украинский бюджет не дополучит поступлений, но кого это интересовало раньше?).
Теперь же если ввести снова НДС на эти товары с 2021 года, то их цены в Украине подскочат сразу на ~10%, а дальше все зависит от способности жителей Украины временно отказаться от их покупок с целью дождаться снижения цен от поставщиков. Тем более возможности то у них для этого есть, как мы уже знаем. И с вероятностью 99% цен снова вернуться к прежним уровням в Украине на рассматриваемые товары.
Что касается безвиза, то им Украине надо правильно пользоваться. Думаю, что никто не заметит из выезжающих за границу, если появится тот самый сбор в бюджет в размере тех же 30 евро с каждого выезжающего. Сумма небольшая, то лишних денег в доходной части бюджета никогда не бывает.
Отличное решение.
Дібільне рішення! Знову почало тхнути совком....
Податок на виїзд з країни? А ти не боїшся, що виїдуть з кінцями і ти сам будеш хотєлки влади задовольняти?
Ой+ написав:Напередодні виборів знову про право голосувати платникам податків:
Чому нам формують політику ті, хто 10 років не платить податки? — інтерв'ю з головним податківцем https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksiy-l ... 19402.html «Повторюся: реально економічно активний авангард в країні - всього-на-всього 11,6 млн осіб, які отримують зарплату, з них 2,1 млн — пенсіонери. Ось 9,5 млн, по суті, утримують всю країну. А ми хочемо наповнити Пенсійний фонд. У нас економічно активне населення за класифікацією ООН — це 15−70 років — близько 34,6 млн. З цієї категорії податкова не бачить на своїй карті України 5,6 млн осіб протягом останніх 10 років», — додав глава Державної податкової служби. За словами Любченка, за середньої по Україні зарплатні у 10 тис. грн, 5,6 млн осіб, які жодним чином не фігурують у даних ДПС, за рік заробляють близько 670 млрд грн. За ставки прибуткового податку в 18% за рік держава могла б отримати 120 млрд грн — практично весь дефіцит Пенсійного фонду. «Давайте подумаємо разом, як залучити цих людей до сплати податків. А всі ж ходять до шкіл, садочків, користуються дорогами», — сказав Любченко. На його думку, сплату податків варто пов’язати з виборчим правом.
Можна диференціювати: платиш 1 сер./зарплату прямих податків на рік - право обирати депутата ОТГ, 2 - голову ОТГ, 3 - деп. райради, 4 - обл., 5 - ВР і президента. Хто доказує, що платить через акцизи і ПДВ, то хай робить це безготівковим шляхом. Якщо набрав за життя 200 сплачених середніх зарплат, то пожиттєві виборчі права. Якось так.
В мена краща ідея...
Показав, шо не пішов на місцеві вибори, мера, Ради і Президента. Отримав особисто від пана Любченко: 1 сер./зарплату прямих податків на рік - за ОТГ, 2 - за голову ОТГ, 3 - за деп. райради, 4 - за обл., 5 - за ВР і президента.
Відвів дитину в приватний садочок і школу, виставив пану Любченко рахунок.
Проїхав по дорозі, заплативши в ціні палива транспортний податок + акцизи - виставив пану Любченко рахунок.
І коли так зроблять тисяч ...ннналцять громадян і тоді ...
І тоді, пан Любченко швидко заткне рота і піде до Мілованова, колупатись в одному місці