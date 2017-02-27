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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6638663966406641

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 220
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
161
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:33

  Zebra написав:Полностью соглашусь по части налогов. Пускай сначала эти зебобики обкладут налогом крупный капитал, а именно получаемый доход с 750+ млрд грн (~ $26,5 млрд) в ОВГЗ. А потом лезут в карман пересичного.

так це не бабушкі депозітчиці, і не заробітчани дупомиї, цих трогать "ні-ні", це ж "гаспідарники".
Ну а чьо, дайош в банках депо у валюті на макс під 2% із податком і воєнним збором (на війну якої нема і яку Зе і По обіцяли закінчити), а валютні євробонди своїм через Омани і Панами під 9%..10% і без податку.

Приватизація прибутку, націаоналізація збитків. Все по старому. Як при ВФЯ і ПАПу
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 жов, 2020 17:43, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:тут кто-то подсказывал что вместо НБУ продавали гос предприятия свою валютную выручку на межбанке , возможно по указанию НБУ или в сговоре с ним

Не только гос. Продавали также частные предприятия, ФОПы, банки всех форм собственности. Всего напродавали в среднем порядка 450 млн. в день :)

Не делайте из НБУ культа. Нет у него полномочий давать указания предприятиям, да и госбанкам не могут давать указания, кроме предписаний устранить нарушения нормативов. Они все подчиняются другим ведомствам. Как мы помним, взгляды на желательный курс у разных ветвей власти кардинально расходятся.
У каждого свои возможности и свои инструменты. Строя теории заговоров, желательно это учитывать, чтобы теории выглядели правдоподобней :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:04

Вибори майже всьо.
Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.

Ждём-ждем, посмотрим сбудутся ли мечты гривневерующих оракулов.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:18

  flyman написав:Вибори майже всьо.
Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.
Ничего не будет, никаких ракет! Наличка слегка опустится, межбанк возможно тоже, а если и вырастет то на пару копеек/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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