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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6639664066416642>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 220
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
161
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:33

  Zebra написав:Полностью соглашусь по части налогов. Пускай сначала эти зебобики обкладут налогом крупный капитал, а именно получаемый доход с 750+ млрд грн (~ $26,5 млрд) в ОВГЗ. А потом лезут в карман пересичного.

так це не бабушкі депозітчиці, і не заробітчани дупомиї, цих трогать "ні-ні", це ж "гаспідарники".
Ну а чьо, дайош в банках депо у валюті на макс під 2% із податком і воєнним збором (на війну якої нема і яку Зе і По обіцяли закінчити), а валютні євробонди своїм через Омани і Панами під 9%..10% і без податку.

Приватизація прибутку, націаоналізація збитків. Все по старому. Як при ВФЯ і ПАПу
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 жов, 2020 17:43, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:тут кто-то подсказывал что вместо НБУ продавали гос предприятия свою валютную выручку на межбанке , возможно по указанию НБУ или в сговоре с ним

Не только гос. Продавали также частные предприятия, ФОПы, банки всех форм собственности. Всего напродавали в среднем порядка 450 млн. в день :)

Не делайте из НБУ культа. Нет у него полномочий давать указания предприятиям, да и госбанкам не могут давать указания, кроме предписаний устранить нарушения нормативов. Они все подчиняются другим ведомствам. Как мы помним, взгляды на желательный курс у разных ветвей власти кардинально расходятся.
У каждого свои возможности и свои инструменты. Строя теории заговоров, желательно это учитывать, чтобы теории выглядели правдоподобней :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:04

Вибори майже всьо.
Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.

Ждём-ждем, посмотрим сбудутся ли мечты гривневерующих оракулов.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:18

  flyman написав:Вибори майже всьо.
Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.
Ничего не будет, никаких ракет! Наличка слегка опустится, межбанк возможно тоже, а если и вырастет то на пару копеек/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  flyman написав:Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.

Ждём-ждем, посмотрим сбудутся ли мечты гривневерующих оракулов.

збудуться мрії кабанчиків і смугастих конячок
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:34

Питання інфляції 5+/-1% у ціні газа для населення


Вітаюсь совсіма!

Трошки офтопу у передопалювальний період...
Цифри брав звідси - https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/dnepr/
Там можно знайти помісячно, я просто тут зроблю виборку за останній рік.

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.01.2020 по 31.01.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 5,868492
доставки 1,248

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.02.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 5,00503
доставки 1,248

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.03.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 4,32607
доставки 1,248

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.04.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 3,71230
доставки 1,248

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.05.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 2,94813
доставки 1,248

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.06.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 2,784
доставки 1,248

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.07.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 2,97495
доставки 1,368 - додалили 9.6 відсотка!

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.08.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 4,49999 - оце підстрибнуло аж на 51,26 відсотка до попереднього місяця :!:
доставки 1,368

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.09.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 5,499998 - тут підстрибнуло на 22.22 відсотка до попереднього місяця :!:
доставки 1,368

Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.10.2020
Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз"
Тариф (грн. за 1 м³, с НДС)
Стоимость 6,77272 - тут підстрибнуло на 23.14 відсотка до попереднього місяця :!:
доставки 1,368

Якщо порахувати з початку року маємо
(6,77272-5,868492)/5,868492*100=15,41% Так "дійсно" 5+/-1 відсоток :x

І це при найдешевших закупках цього року і повних храниліщах на зиму.
Цікаво, кому належить тая компанія ПАО "Днепропетровскгаз"?

Ну і на останок, нас тут "заспокоюють" - К концу зимы в Украине подорожает газ :evil:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:39

  flyman написав:Вибори майже всьо.
Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.


Снимемся с ручника. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:15

flyman
Ракет не будет, будем так же ползти вверх к 30, выше скорее всего нбу не пустит, хотя...
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:30

  Ой+ написав:
  change_pm написав:Відвів дитину в приватний садочок і школу, виставив пану Любченко рахунок.
Проїхав по дорозі, заплативши в ціні палива транспортний податок + акцизи - виставив пану Любченко рахунок.
І коли так зроблять тисяч ...ннналцять громадян і тоді ...
І тоді, пан Любченко швидко заткне рота і піде до Мілованова, колупатись в одному місці


Заодно ще відмовив батьків від пенсій, пару місяців на рік пішов в окопи, чи найняв приватників, на місяць в медицину, виплатив частку держборгу - це найбільші статті видатків з податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/47972 ... nfografika

Зображення

Некуй займатись демагогією :!:

Батьки платили внески = отримують пенсію. Те, що вони побудували привласнили порошенки, ахметки і інші ...іє, ки, і так далі.

Окопи??? А у нас, що війна? Ріалі? А я в не тому віці і фізичному стані для окопів без оголошення війни.

Медицина? А я що маю освіту медичну? І що мені в медицині робити? Може сам підеш?

Держборг? А я що просив його брати і брав? Ні? Так, до чого тут я? Нехай "ахметки" платять... :)
change_pm
 
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