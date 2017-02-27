Zebra написав:Полностью соглашусь по части налогов. Пускай сначала эти зебобики обкладут налогом крупный капитал, а именно получаемый доход с 750+ млрд грн (~ $26,5 млрд) в ОВГЗ. А потом лезут в карман пересичного.
так це не бабушкі депозітчиці, і не заробітчани дупомиї, цих трогать "ні-ні", це ж "гаспідарники". Ну а чьо, дайош в банках депо у валюті на макс під 2% із податком і воєнним збором (на війну якої нема і яку Зе і По обіцяли закінчити), а валютні євробонди своїм через Омани і Панами під 9%..10% і без податку.
Приватизація прибутку, націаоналізація збитків. Все по старому. Як при ВФЯ і ПАПу
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 жов, 2020 17:43, всього редагувалось 7 разів.
yama написав:тут кто-то подсказывал что вместо НБУ продавали гос предприятия свою валютную выручку на межбанке , возможно по указанию НБУ или в сговоре с ним
Не только гос. Продавали также частные предприятия, ФОПы, банки всех форм собственности. Всего напродавали в среднем порядка 450 млн. в день
Не делайте из НБУ культа. Нет у него полномочий давать указания предприятиям, да и госбанкам не могут давать указания, кроме предписаний устранить нарушения нормативов. Они все подчиняются другим ведомствам. Как мы помним, взгляды на желательный курс у разных ветвей власти кардинально расходятся. У каждого свои возможности и свои инструменты. Строя теории заговоров, желательно это учитывать, чтобы теории выглядели правдоподобней
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.01.2020 по 31.01.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 5,868492 доставки 1,248
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.02.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 5,00503 доставки 1,248
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.03.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 4,32607 доставки 1,248
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.04.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 3,71230 доставки 1,248
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.05.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 2,94813 доставки 1,248
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.06.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 2,784 доставки 1,248
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.07.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 2,97495 доставки 1,368 - додалили 9.6 відсотка!
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.08.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 4,49999 - оце підстрибнуло аж на 51,26 відсотка до попереднього місяця доставки 1,368
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.09.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 5,499998 - тут підстрибнуло на 22.22 відсотка до попереднього місяця доставки 1,368
Розничные цены на природный газ для населения в г. Днепр, действовавшие с 1.10.2020 Поставщик(газораспределительная компания) ПАО "Днепропетровскгаз" Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) Стоимость 6,77272 - тут підстрибнуло на 23.14 відсотка до попереднього місяця доставки 1,368
Якщо порахувати з початку року маємо (6,77272-5,868492)/5,868492*100=15,41% Так "дійсно" 5+/-1 відсоток
І це при найдешевших закупках цього року і повних храниліщах на зиму. Цікаво, кому належить тая компанія ПАО "Днепропетровскгаз"?
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
change_pm написав:Відвів дитину в приватний садочок і школу, виставив пану Любченко рахунок. Проїхав по дорозі, заплативши в ціні палива транспортний податок + акцизи - виставив пану Любченко рахунок. І коли так зроблять тисяч ...ннналцять громадян і тоді ... І тоді, пан Любченко швидко заткне рота і піде до Мілованова, колупатись в одному місці