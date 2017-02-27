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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6639664066416642

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 220
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
161
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Некуй займатись демагогією

Так чого займаєшся?
Батьки платили внески = отримують пенсію. Те, що вони побудували привласнили порошенки, ахметки і інші ...іє, ки, і так далі.

Окопи??? А у нас, що війна? Ріалі? А я в не тому віці і фізичному стані для окопів без оголошення війни.

Медицина? А я що маю освіту медичну? І що мені в медицині робити? Може сам підеш?

Держборг? А я що просив його брати і брав? Ні? Так, до чого тут я? Нехай "ахметки" платять...


Батьки платили внески і утримували своїх батьків чи інших пенсіонерів - система солідарна. Це 24% з усіх податків. Оборона і безпека 20% - дві зарплати. І навіть і=в наше всеосяжне перемир'я є люди в окопах. Якщо самообслуговування, то вже по повній. Медицина ще 12% щось не згадував, що сам все оплачуєш і собі і хоча би родичам першого кола. Борг і зараз беруть в тому числі на пункт перший пенсію.
Гнила відмазка, але популярна, за "ахметок" - чи то декілька олігархів мають всіх і все утримувати?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Пруф в студию.
А то смотрится как предвыборный хейт


Погуглити не вмієте? Ось вам пруф.

https://zaxid.net/u_podatkoviy_pridumal ... n_n1509496
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:09

  knoppixx написав:
  antey1969 написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Пруф в студию.
А то смотрится как предвыборный хейт


Погуглити не вмієте? Ось вам пруф.

https://zaxid.net/u_podatkoviy_pridumal ... n_n1509496

В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/glava-pod ... e=set_lang
Игра словами и понятиями детектед
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:14

  change_pm написав:Дібільне рішення! Знову почало тхнути совком....

Податок на виїзд з країни? А ти не боїшся, що виїдуть з кінцями і ти сам будеш хотєлки влади задовольняти? :)

зі. Судячи по їдєям, то пан Буратіно завжди готов :lol:

:mrgreen: А чего совком? Скучаешь? И почему де***, неужели 30 евро не найдешь, когда в турцию поедешь вместо Одессы?

Да, это сбор за выезд из страны. Он вполне мне кажется экономически обоснованным. В конце концов страна позаботилась о том, чтобы вырастить тебя. Небось игрался в детских площадках с украинским песком, который заботливо завезла для тебя прекрасная Украина?

Судя по твоей реакции, ты готов только брать и сосать из Родины. Следовательно ты враг Украины. И только такие как ты и сдали Крым без боя.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:23

Ринок в контексті ДС

antey1969

Суперечатись з Вами не буду. Владі не дає спокій думка про гроші заробітчан. Спосіб як їх оподаткувати, ці ПроФФессіонали придумають. Була би шия— ярмо завжди знайдеться...
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