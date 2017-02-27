Батьки платили внески = отримують пенсію. Те, що вони побудували привласнили порошенки, ахметки і інші ...іє, ки, і так далі.
Окопи??? А у нас, що війна? Ріалі? А я в не тому віці і фізичному стані для окопів без оголошення війни.
Медицина? А я що маю освіту медичну? І що мені в медицині робити? Може сам підеш?
Держборг? А я що просив його брати і брав? Ні? Так, до чого тут я? Нехай "ахметки" платять...
Батьки платили внески і утримували своїх батьків чи інших пенсіонерів - система солідарна. Це 24% з усіх податків. Оборона і безпека 20% - дві зарплати. І навіть і=в наше всеосяжне перемир'я є люди в окопах. Якщо самообслуговування, то вже по повній. Медицина ще 12% щось не згадував, що сам все оплачуєш і собі і хоча би родичам першого кола. Борг і зараз беруть в тому числі на пункт перший пенсію. Гнила відмазка, але популярна, за "ахметок" - чи то декілька олігархів мають всіх і все утримувати?
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пруф в студию. А то смотрится как предвыборный хейт
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пруф в студию. А то смотрится как предвыборный хейт
change_pm написав:Дібільне рішення! Знову почало тхнути совком....
Податок на виїзд з країни? А ти не боїшся, що виїдуть з кінцями і ти сам будеш хотєлки влади задовольняти?
зі. Судячи по їдєям, то пан Буратіно завжди готов
А чего совком? Скучаешь? И почему де***, неужели 30 евро не найдешь, когда в турцию поедешь вместо Одессы?
Да, это сбор за выезд из страны. Он вполне мне кажется экономически обоснованным. В конце концов страна позаботилась о том, чтобы вырастить тебя. Небось игрался в детских площадках с украинским песком, который заботливо завезла для тебя прекрасная Украина?
Судя по твоей реакции, ты готов только брать и сосать из Родины. Следовательно ты враг Украины. И только такие как ты и сдали Крым без боя.