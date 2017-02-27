Батьки платили внески = отримують пенсію. Те, що вони побудували привласнили порошенки, ахметки і інші ...іє, ки, і так далі.
Окопи??? А у нас, що війна? Ріалі? А я в не тому віці і фізичному стані для окопів без оголошення війни.
Медицина? А я що маю освіту медичну? І що мені в медицині робити? Може сам підеш?
Держборг? А я що просив його брати і брав? Ні? Так, до чого тут я? Нехай "ахметки" платять...
Батьки платили внески і утримували своїх батьків чи інших пенсіонерів - система солідарна. Це 24% з усіх податків. Оборона і безпека 20% - дві зарплати. І навіть і=в наше всеосяжне перемир'я є люди в окопах. Якщо самообслуговування, то вже по повній. Медицина ще 12% щось не згадував, що сам все оплачуєш і собі і хоча би родичам першого кола. Борг і зараз беруть в тому числі на пункт перший пенсію. Гнила відмазка, але популярна, за "ахметок" - чи то декілька олігархів мають всіх і все утримувати?
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пруф в студию. А то смотрится как предвыборный хейт
knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко: "Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."
Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!
Пруф в студию. А то смотрится как предвыборный хейт
flyman написав:Вибори майже всьо. Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.
Ничего не будет, никаких ракет! Наличка слегка опустится, межбанк возможно тоже, а если и вырастет то на пару копеек/)
Если начнет расти, но это будет какой-то чисто панический рост. Например, из-за ковида.
Что касается объективных факторов, то положительными для гривны является существенный рост мировых цен на пшеницу и кукурузу по сравнению с августом (на +20-30%) и снижение мировых цен на нефть (-~5%). Из негативных - газ подорожал на 63%!!!
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 25 жов, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Вообще то военный сбор как минимум потребуют уплатить после декларирования.
Получится двойное налогообложение. А вообще, фигня все это. Как только врубят декларирование доходов заробитчан, отправка сюда по-белому рухнет как минимум на порядок, а на все вопросы заробитчане будут отвечать, что был в гостях. Если начать давить, то из "гостей" сюда просто перестанут возвращаться. В свое время военкоматы Пэдро таким вот нехитрым образом (охотой за призывниками) вышвырнули за пределы Украины тучу молодежи. С нетерпением жду на бис. Сходить под себя зелененьким - это так увлекательно
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 25 жов, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
У нас различные системы налогообложения со многими странами. Если брать военный сбор, как "отдельно", то отдельно можно начинать считать и многое другое. А ведь при нынешней удручающе слабой центральной власти 1.5% сбора с заробитчан могут банально оставить Украину без Галычины с окрестностями.
У нас различные системы налогообложения со многими странами. Если брать военный сбор, как "отдельно", то отдельно можно начинать считать и многое другое. А ведь при нынешней удручающе слабой центральной власти 1.5% сбора с заробитчан могут банально оставить Украину без Галычины с окрестностями.
не все так просто с Галиччиной. На западной Украине поляков недолюбливают. И местные любят только родную Украину. Там много, кстати, памятников еще осталось о резне, которую устраивали поляки в украинских селах в прошлом веке. Такое не забудешь никогда и генетическую память простой примитивной пропагандой не уничтожить. Это как теперь украинцы никогда не забудут российскую агрессию и подлый отжим Крыма, под неадекватные заверения в украинских и российских сми, что это прогнивший Запад устроил нам майдан.
Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.
У нас различные системы налогообложения со многими странами. Если брать военный сбор, как "отдельно", то отдельно можно начинать считать и многое другое. А ведь при нынешней удручающе слабой центральной власти 1.5% сбора с заробитчан могут банально оставить Украину без Галычины с окрестностями.
не все так просто с Галиччиной. На западной Украине поляков недолюбливают. И местные любят только родную Украину. Там много, кстати, памятников еще осталось о резне, которую устраивали поляки в украинских селах в прошлом веке. Такое не забудешь никогда и генетическую память простой примитивной пропагандой не уничтожить. Это как теперь украинцы никогда не забудут российскую агрессию и подлый отжим Крыма, под неадекватные заверения в украинских и российских сми, что это прогнивший Запад устроил нам майдан.
Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.
Так их никто в ЕС и не возьмет))). Будуть сами царюваты у Галычыни без усяких захребетныкив. Эту систему с заробитчанами, которая сложилась, нельзя ни в коем случае трогать. Они сейчас курица, несущая в наши ЗВР золотые яйца. Они хоть так, хоть эдак платят со своих кровных 20% НДС в бюджет при каждой покупке. Разве этого мало?