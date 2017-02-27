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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6639664066416642

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 220
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
161
Більше 30
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Некуй займатись демагогією

Так чого займаєшся?
Батьки платили внески = отримують пенсію. Те, що вони побудували привласнили порошенки, ахметки і інші ...іє, ки, і так далі.

Окопи??? А у нас, що війна? Ріалі? А я в не тому віці і фізичному стані для окопів без оголошення війни.

Медицина? А я що маю освіту медичну? І що мені в медицині робити? Може сам підеш?

Держборг? А я що просив його брати і брав? Ні? Так, до чого тут я? Нехай "ахметки" платять...


Батьки платили внески і утримували своїх батьків чи інших пенсіонерів - система солідарна. Це 24% з усіх податків. Оборона і безпека 20% - дві зарплати. І навіть і=в наше всеосяжне перемир'я є люди в окопах. Якщо самообслуговування, то вже по повній. Медицина ще 12% щось не згадував, що сам все оплачуєш і собі і хоча би родичам першого кола. Борг і зараз беруть в тому числі на пункт перший пенсію.
Гнила відмазка, але популярна, за "ахметок" - чи то декілька олігархів мають всіх і все утримувати?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Пруф в студию.
А то смотрится как предвыборный хейт


Погуглити не вмієте? Ось вам пруф.

https://zaxid.net/u_podatkoviy_pridumal ... n_n1509496
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:09

  knoppixx написав:
  antey1969 написав:
  knoppixx написав:Голова Державної податкової служби Олексій Любченко:
"Більшість українців, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні.
Зі всіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки."

Дурень думкою багатіє! Про подвійне оподаткування він не чув?!?!

Пруф в студию.
А то смотрится как предвыборный хейт


Погуглити не вмієте? Ось вам пруф.

https://zaxid.net/u_podatkoviy_pridumal ... n_n1509496

В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/glava-pod ... e=set_lang
Игра словами и понятиями детектед
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:35

  asti написав:
  flyman написав:Вибори майже всьо.
Завтра курс ракетой/каменем вверх/вниз.
Ничего не будет, никаких ракет! Наличка слегка опустится, межбанк возможно тоже, а если и вырастет то на пару копеек/)


Если начнет расти, но это будет какой-то чисто панический рост. Например, из-за ковида.

Что касается объективных факторов, то положительными для гривны является существенный рост мировых цен на пшеницу и кукурузу по сравнению с августом (на +20-30%) и снижение мировых цен на нефть (-~5%). Из негативных - газ подорожал на 63%!!!
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 25 жов, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:41

  antey1969 написав:В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/glava-pod ... e=set_lang
Игра словами и понятиями детектед

Вообще то военный сбор как минимум потребуют уплатить после декларирования.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:48

  Zebra написав:
  antey1969 написав:В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/glava-pod ... e=set_lang
Игра словами и понятиями детектед

Вообще то военный сбор как минимум потребуют уплатить после декларирования.

Получится двойное налогообложение.
А вообще, фигня все это. Как только врубят декларирование доходов заробитчан, отправка сюда по-белому рухнет как минимум на порядок, а на все вопросы заробитчане будут отвечать, что был в гостях. Если начать давить, то из "гостей" сюда просто перестанут возвращаться.
В свое время военкоматы Пэдро таким вот нехитрым образом (охотой за призывниками) вышвырнули за пределы Украины тучу молодежи.
С нетерпением жду на бис.
Сходить под себя зелененьким - это так увлекательно :wink:
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 25 жов, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:51

  antey1969 написав:
  Zebra написав:
  antey1969 написав:В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/glava-pod ... e=set_lang
Игра словами и понятиями детектед

Вообще то военный сбор как минимум потребуют уплатить после декларирования.

Получится двойное налогообложение.

Не получится, это отдельный сбор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:54

  Zebra написав:Не получится, это отдельный сбор.

У нас различные системы налогообложения со многими странами. Если брать военный сбор, как "отдельно", то отдельно можно начинать считать и многое другое.
А ведь при нынешней удручающе слабой центральной власти 1.5% сбора с заробитчан могут банально оставить Украину без Галычины с окрестностями.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:31

  antey1969 написав:
  Zebra написав:Не получится, это отдельный сбор.

У нас различные системы налогообложения со многими странами. Если брать военный сбор, как "отдельно", то отдельно можно начинать считать и многое другое.
А ведь при нынешней удручающе слабой центральной власти 1.5% сбора с заробитчан могут банально оставить Украину без Галычины с окрестностями.


не все так просто с Галиччиной. На западной Украине поляков недолюбливают. И местные любят только родную Украину. Там много, кстати, памятников еще осталось о резне, которую устраивали поляки в украинских селах в прошлом веке. Такое не забудешь никогда и генетическую память простой примитивной пропагандой не уничтожить. Это как теперь украинцы никогда не забудут российскую агрессию и подлый отжим Крыма, под неадекватные заверения в украинских и российских сми, что это прогнивший Запад устроил нам майдан.

Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:36

  buratinyo написав:
  antey1969 написав:
  Zebra написав:Не получится, это отдельный сбор.

У нас различные системы налогообложения со многими странами. Если брать военный сбор, как "отдельно", то отдельно можно начинать считать и многое другое.
А ведь при нынешней удручающе слабой центральной власти 1.5% сбора с заробитчан могут банально оставить Украину без Галычины с окрестностями.


не все так просто с Галиччиной. На западной Украине поляков недолюбливают. И местные любят только родную Украину. Там много, кстати, памятников еще осталось о резне, которую устраивали поляки в украинских селах в прошлом веке. Такое не забудешь никогда и генетическую память простой примитивной пропагандой не уничтожить. Это как теперь украинцы никогда не забудут российскую агрессию и подлый отжим Крыма, под неадекватные заверения в украинских и российских сми, что это прогнивший Запад устроил нам майдан.

Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.

Так их никто в ЕС и не возьмет))).
Будуть сами царюваты у Галычыни без усяких захребетныкив.
Эту систему с заробитчанами, которая сложилась, нельзя ни в коем случае трогать. Они сейчас курица, несущая в наши ЗВР золотые яйца. Они хоть так, хоть эдак платят со своих кровных 20% НДС в бюджет при каждой покупке. Разве этого мало?
antey1969
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