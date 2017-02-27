Додано: Нед 25 жов, 2020 22:31

antey1969 написав: Zebra написав: Не получится, это отдельный сбор. Не получится, это отдельный сбор.

У нас различные системы налогообложения со многими странами. Если брать военный сбор, как "отдельно", то отдельно можно начинать считать и многое другое.

А ведь при нынешней удручающе слабой центральной власти 1.5% сбора с заробитчан могут банально оставить Украину без Галычины с окрестностями. У нас различные системы налогообложения со многими странами. Если брать военный сбор, как "отдельно", то отдельно можно начинать считать и многое другое.А ведь при нынешней удручающе слабой центральной власти 1.5% сбора с заробитчан могут банально оставить Украину без Галычины с окрестностями.

не все так просто с Галиччиной. На западной Украине поляков недолюбливают. И местные любят только родную Украину. Там много, кстати, памятников еще осталось о резне, которую устраивали поляки в украинских селах в прошлом веке. Такое не забудешь никогда и генетическую память простой примитивной пропагандой не уничтожить. Это как теперь украинцы никогда не забудут российскую агрессию и подлый отжим Крыма, под неадекватные заверения в украинских и российских сми, что это прогнивший Запад устроил нам майдан.Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.