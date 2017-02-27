Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.
Извините , что вмешался .
Вы сейчас в нормальном состоянии ? Вы , не часто такие вещи пишите .
Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов . Стимулировании через налоги предприятий и тд.... Еще раз Извините .
холява написав:Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов . Стимулировании через налоги предприятий и тд.... Еще раз Извините .
не будет никакого запуска. страна постепенно, но уверенно превращается из индустриально-аграрной страны в простор аграрную. население медленно но уверенно будет покидать страну (так как далеко не все найдут своё признание в с/х или смежных областях) поэтому поток валюты от заробитчан в относительном выражение (количество долл/оставшееся население) будет только расти. впрочем этих поступлений будет вполне достаточно для поддержание нормального курса иностранных валют. ну и переодически будет девал - как очередной стимул отока население (поиска нормальной жизни за бугром) и т.д. - пока не прийдём к 10...15 млн. населения процесс этот длительный - но похоже уже не обратим
холява написав:Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов . Стимулировании через налоги предприятий и тд.... Еще раз Извините .
не будет никакого запуска. страна постепенно, но уверенно превращается из индустриально-аграрной страны в простор аграрную. население медленно но уверенно будет покидать страну (так как далеко не все найдут своё признание в с/х или смежных областях) поэтому поток валюты от заробитчан в относительном выражение (количество долл/оставшееся население) будет только расти. впрочем этих поступлений будет вполне достаточно для поддержание нормального курса иностранных валют.
Каким образом входящий поток долларов будет оставаться даже на паритетном уровне к оставшемуся населению при постоянном оттоке населения (+воссоединение родственников вне страны)?
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.