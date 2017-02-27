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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6640664166426643

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 221
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
161
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:00

  buratinyo написав:


Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.




Извините , что вмешался .

Вы сейчас в нормальном состоянии ?
Вы , не часто такие вещи пишите .

Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов .
Стимулировании через налоги предприятий и тд....
Еще раз Извините .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:31

  холява написав:Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов .
Стимулировании через налоги предприятий и тд....
Еще раз Извините .


не будет никакого запуска.
страна постепенно, но уверенно превращается из индустриально-аграрной страны в простор аграрную.
население медленно но уверенно будет покидать страну (так как далеко не все найдут своё признание в с/х или смежных областях)
поэтому поток валюты от заробитчан в относительном выражение (количество долл/оставшееся население) будет только расти.
впрочем этих поступлений будет вполне достаточно для поддержание нормального курса иностранных валют.
ну и переодически будет девал - как очередной стимул отока население (поиска нормальной жизни за бугром) и т.д. - пока не прийдём к 10...15 млн. населения
процесс этот длительный - но похоже уже не обратим :(
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:58

  uaprofi написав:процесс этот длительный - но похоже уже не обратим :(

стареющее население будет априори всегда выбирать кило гречки, или нелоха
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:00

  uaprofi написав:
  холява написав:Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов .
Стимулировании через налоги предприятий и тд....
Еще раз Извините .


не будет никакого запуска.
страна постепенно, но уверенно превращается из индустриально-аграрной страны в простор аграрную.
население медленно но уверенно будет покидать страну (так как далеко не все найдут своё признание в с/х или смежных областях)
поэтому поток валюты от заробитчан в относительном выражение (количество долл/оставшееся население) будет только расти.
впрочем этих поступлений будет вполне достаточно для поддержание нормального курса иностранных валют.

Каким образом входящий поток долларов будет оставаться даже на паритетном уровне к оставшемуся населению при постоянном оттоке населения (+воссоединение родственников вне страны)?
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