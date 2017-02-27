Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.
Извините , что вмешался .
Вы сейчас в нормальном состоянии ? Вы , не часто такие вещи пишите .
Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов . Стимулировании через налоги предприятий и тд.... Еще раз Извините .
холява написав:Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов . Стимулировании через налоги предприятий и тд.... Еще раз Извините .
не будет никакого запуска. страна постепенно, но уверенно превращается из индустриально-аграрной страны в простор аграрную. население медленно но уверенно будет покидать страну (так как далеко не все найдут своё признание в с/х или смежных областях) поэтому поток валюты от заробитчан в относительном выражение (количество долл/оставшееся население) будет только расти. впрочем этих поступлений будет вполне достаточно для поддержание нормального курса иностранных валют. ну и переодически будет девал - как очередной стимул отока население (поиска нормальной жизни за бугром) и т.д. - пока не прийдём к 10...15 млн. населения процесс этот длительный - но похоже уже не обратим
холява написав:Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов . Стимулировании через налоги предприятий и тд.... Еще раз Извините .
не будет никакого запуска. страна постепенно, но уверенно превращается из индустриально-аграрной страны в простор аграрную. население медленно но уверенно будет покидать страну (так как далеко не все найдут своё признание в с/х или смежных областях) поэтому поток валюты от заробитчан в относительном выражение (количество долл/оставшееся население) будет только расти. впрочем этих поступлений будет вполне достаточно для поддержание нормального курса иностранных валют.
Каким образом входящий поток долларов будет оставаться даже на паритетном уровне к оставшемуся населению при постоянном оттоке населения (+воссоединение родственников вне страны) без применения метода идеализации?
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Вообще то военный сбор как минимум потребуют уплатить после декларирования.
странный он , будут везти наличными в пределах которые не требуют декларирования на границе ...как и сейчас везут многие. Например иногда кто из кагала едет домой везет передачи остальным . Вариант водитель автобуса тоже имеет место быть не часто , но бывает .
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
antey1969 написав:В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.
В заголовке есть прямая речь "Є декілька резервів", в статье несколько раз повторяется эта фраза в увязке со сбором налогов, а не просто декларированием. Декларировать иностранный доход как раз не нужно если это единственный доход заробитчанина, так как в этом случае действует тот же подход что и для наемного рабочего в Украине за которого подоходный перечисляет работодатель как налоговый агент.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Тема налогов с заробитчан муссируется уже лет так 10. И это абсолютно не выгодно для власти. Зачем бегать за каждым заробитчанином, когда они сами несут деньги в банки, банки покупают ОВГЗ, бюджет наполняется. Если спугнуть заробитчан, то все посыпется, сначала курс гривны и рынок недвиги, потом начнут банкротится банки и бюджет накроется медным тазом.
ruvex написав:Каким образом входящий поток долларов будет оставаться даже на паритетном уровне к оставшемуся населению при постоянном оттоке населения (+воссоединение родственников вне страны) без применения метода идеализации?
если достаточно упростить модель: допустим жило в деревне 50 человек. 1 уехал и отправляет 1000 долл. выходит 1000/49 = 20,4дол на человека забирает семью (т.е. уезжает ещё 2 человека) осталось в деревне 47 жителей уезжает ещё один житель и отправляет теже 1000 дол - выходит 1000/46= 21,7 дол на человека