buratinyo написав:

Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.