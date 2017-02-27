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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6640664166426643

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 221
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
161
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:58

  uaprofi написав:процесс этот длительный - но похоже уже не обратим :(

стареющее население будет априори всегда выбирать кило гречки, или нелоха
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:00

  uaprofi написав:
  холява написав:Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов .
Стимулировании через налоги предприятий и тд....
Еще раз Извините .


не будет никакого запуска.
страна постепенно, но уверенно превращается из индустриально-аграрной страны в простор аграрную.
население медленно но уверенно будет покидать страну (так как далеко не все найдут своё признание в с/х или смежных областях)
поэтому поток валюты от заробитчан в относительном выражение (количество долл/оставшееся население) будет только расти.
впрочем этих поступлений будет вполне достаточно для поддержание нормального курса иностранных валют.

Каким образом входящий поток долларов будет оставаться даже на паритетном уровне к оставшемуся населению при постоянном оттоке населения (+воссоединение родственников вне страны) без применения метода идеализации?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:49

  Zebra написав:
  antey1969 написав:В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/glava-pod ... e=set_lang
Игра словами и понятиями детектед

Вообще то военный сбор как минимум потребуют уплатить после декларирования.
странный он , будут везти наличными в пределах которые не требуют декларирования на границе ...как и сейчас везут многие. Например иногда кто из кагала едет домой везет передачи остальным . Вариант водитель автобуса тоже имеет место быть не часто , но бывает .
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.

В заголовке есть прямая речь "Є декілька резервів", в статье несколько раз повторяется эта фраза в увязке со сбором налогов, а не просто декларированием. Декларировать иностранный доход как раз не нужно если это единственный доход заробитчанина, так как в этом случае действует тот же подход что и для наемного рабочего в Украине за которого подоходный перечисляет работодатель как налоговый агент.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:будут везти наличными в пределах которые не требуют декларирования на границе ...

Декларирование на границе не имеет никакого отношения к налогам и регулируется таможенным, а не налоговым кодексом. Это вообще вне компетенции Любченко.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:51

Тема налогов с заробитчан муссируется уже лет так 10. И это абсолютно не выгодно для власти. Зачем бегать за каждым заробитчанином, когда они сами несут деньги в банки, банки покупают ОВГЗ, бюджет наполняется. Если спугнуть заробитчан, то все посыпется, сначала курс гривны и рынок недвиги, потом начнут банкротится банки и бюджет накроется медным тазом. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:59

  ruvex написав:Каким образом входящий поток долларов будет оставаться даже на паритетном уровне к оставшемуся населению при постоянном оттоке населения (+воссоединение родственников вне страны) без применения метода идеализации?


если достаточно упростить модель:
допустим жило в деревне 50 человек. 1 уехал и отправляет 1000 долл. выходит 1000/49 = 20,4дол на человека
забирает семью (т.е. уезжает ещё 2 человека) осталось в деревне 47 жителей
уезжает ещё один житель и отправляет теже 1000 дол - выходит 1000/46= 21,7 дол на человека
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:3 из 4 госов-патриотов очень неплохо себя чувствуют: viewtopic.php?p=5081225#p5081225
Наверно, деятельность банков несколько отличается от попыток обывателя сохранить сбережения.


Це точно, обивателю ніхто просто так грошей не дасть.
При цьому три з чотирьох найбільших банків країни, що перебувають в управлінні держави, малоефективні та потребують постійного підживлення ресурсами з держбюджету, фактично з кишені кожного українця.... Тільки за 2014–2017 роки на збільшення капіталу держбанків було витрачено 9 млрд дол.
«Усього з 2009 року на рекапіталізацію, націоналізацію та інші заходи з порятунку та підтримки держбанків України витрачено 15 млрд дол., — стверджує старший банкір, керівник бізнесу фінансового сектору ЄБРР в Україні Оксана Яворська. — Ця цифра не включає недоотриманих від Ощадбанку платежів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). А це і є найбільша преференція держбанкам. Це відрахування в розмірі як мінімум 0,5 і 0,8% від обсягу залучених банком гривневих і валютних депозитів щорічно. По суті, йдеться про непряму докапіталізацію Ощадбанку державою на значні суми. У зв'язку з цим ми вітаємо й підтримуємо рішення включити «Ощад» у систему гарантування вкладів до кінця цього року».
Водночас є й інші форми підтримки урядом держбанків. Наприклад, з метою підтримати валютні нормативи у капітал держбанків у великих обсягах внесено індексовані облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Одночасно було прийнято норму, що тлумачить їх як валютні активи.
За даними НБУ, нині 84% ОВДП у власності вітчизняних банків перебувають у портфелях саме державних банків. Зазначимо, що з майже 400 млрд грн ОВДП у держбанках більш як половина — це капітальні ОВДП, тобто внесені державою для капіталізації банків. Тут виникає конфлікт інтересів і ще одне джерело неефективності роботи як банків, так і економіки загалом. По суті, держава як власник банків кредитує сама себе як позичальника. https://zn.ua/ukr/finances/tjahar-derzhbankiv.html

А ось і джерело прибутків - ОВДП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:34

в общем-то после таких результатов выборов, держать завышенный курс гривны и искусственное жизнеобеспечение пирамиды овгз становится все менее целесообразным.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:42

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-35:

Харьков 28.44 - 28.46, наблюдается курсовое разнообразие.
Диапазон цен: 28.42..28.44 - 28.46..28.48

Чернигов 28.35 - 28.48
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.38 - 28.47
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