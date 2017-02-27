холява написав:Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов . Стимулировании через налоги предприятий и тд.... Еще раз Извините .
не будет никакого запуска. страна постепенно, но уверенно превращается из индустриально-аграрной страны в простор аграрную. население медленно но уверенно будет покидать страну (так как далеко не все найдут своё признание в с/х или смежных областях) поэтому поток валюты от заробитчан в относительном выражение (количество долл/оставшееся население) будет только расти. впрочем этих поступлений будет вполне достаточно для поддержание нормального курса иностранных валют.
Каким образом входящий поток долларов будет оставаться даже на паритетном уровне к оставшемуся населению при постоянном оттоке населения (+воссоединение родственников вне страны) без применения метода идеализации?
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Вообще то военный сбор как минимум потребуют уплатить после декларирования.
странный он , будут везти наличными в пределах которые не требуют декларирования на границе ...как и сейчас везут многие. Например иногда кто из кагала едет домой везет передачи остальным . Вариант водитель автобуса тоже имеет место быть не часто , но бывает .
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
antey1969 написав:В первоисточнике говорится о декларировании этих доходов, а не об их прямом налогообложении.
В заголовке есть прямая речь "Є декілька резервів", в статье несколько раз повторяется эта фраза в увязке со сбором налогов, а не просто декларированием. Декларировать иностранный доход как раз не нужно если это единственный доход заробитчанина, так как в этом случае действует тот же подход что и для наемного рабочего в Украине за которого подоходный перечисляет работодатель как налоговый агент.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Тема налогов с заробитчан муссируется уже лет так 10. И это абсолютно не выгодно для власти. Зачем бегать за каждым заробитчанином, когда они сами несут деньги в банки, банки покупают ОВГЗ, бюджет наполняется. Если спугнуть заробитчан, то все посыпется, сначала курс гривны и рынок недвиги, потом начнут банкротится банки и бюджет накроется медным тазом.
ruvex написав:Каким образом входящий поток долларов будет оставаться даже на паритетном уровне к оставшемуся населению при постоянном оттоке населения (+воссоединение родственников вне страны) без применения метода идеализации?
если достаточно упростить модель: допустим жило в деревне 50 человек. 1 уехал и отправляет 1000 долл. выходит 1000/49 = 20,4дол на человека забирает семью (т.е. уезжает ещё 2 человека) осталось в деревне 47 жителей уезжает ещё один житель и отправляет теже 1000 дол - выходит 1000/46= 21,7 дол на человека
Сибарит написав:3 из 4 госов-патриотов очень неплохо себя чувствуют: viewtopic.php?p=5081225#p5081225 Наверно, деятельность банков несколько отличается от попыток обывателя сохранить сбережения.
Це точно, обивателю ніхто просто так грошей не дасть.
При цьому три з чотирьох найбільших банків країни, що перебувають в управлінні держави, малоефективні та потребують постійного підживлення ресурсами з держбюджету, фактично з кишені кожного українця.... Тільки за 2014–2017 роки на збільшення капіталу держбанків було витрачено 9 млрд дол. «Усього з 2009 року на рекапіталізацію, націоналізацію та інші заходи з порятунку та підтримки держбанків України витрачено 15 млрд дол., — стверджує старший банкір, керівник бізнесу фінансового сектору ЄБРР в Україні Оксана Яворська. — Ця цифра не включає недоотриманих від Ощадбанку платежів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). А це і є найбільша преференція держбанкам. Це відрахування в розмірі як мінімум 0,5 і 0,8% від обсягу залучених банком гривневих і валютних депозитів щорічно. По суті, йдеться про непряму докапіталізацію Ощадбанку державою на значні суми. У зв'язку з цим ми вітаємо й підтримуємо рішення включити «Ощад» у систему гарантування вкладів до кінця цього року». Водночас є й інші форми підтримки урядом держбанків. Наприклад, з метою підтримати валютні нормативи у капітал держбанків у великих обсягах внесено індексовані облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Одночасно було прийнято норму, що тлумачить їх як валютні активи. За даними НБУ, нині 84% ОВДП у власності вітчизняних банків перебувають у портфелях саме державних банків. Зазначимо, що з майже 400 млрд грн ОВДП у держбанках більш як половина — це капітальні ОВДП, тобто внесені державою для капіталізації банків. Тут виникає конфлікт інтересів і ще одне джерело неефективності роботи як банків, так і економіки загалом. По суті, держава як власник банків кредитує сама себе як позичальника. https://zn.ua/ukr/finances/tjahar-derzhbankiv.html